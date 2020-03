GF Vip | Antonella Elia provoca Valeria Marini | Adriana Volpe la blocca

GF Vip | Antonella Elia ha lanciato una nuova provocazione a Valeria Marini. Adriana Volpe è subito intervenuta

Se non ci fosse Antonella Elia la vita al GF Vip sarebbe più tranquilla per i concorrenti, ma decisamente più noiosa per il pubblico del piccolo schermo.

Nelle scorse ore l’ex ragazza di Non è la Rai si è lasciata andare ad una nuova provocazione nei confronti della sua acerrima rivale Valeria Marini. Che cosa ha detto?

Antonella ha insinuato che lei e Licia Nunez non siano poi così amiche come tanto decantano, visto che l’attrice, dopo aver litigato con lei, si rifiuta di dormire nello stesso letto e passa le sue notti a dormire sul divano.

“Se fossero così amiche dormirebbero insieme. Invece lei ha preferito dormire un po’ sul divano” ha punzecchiato la Elia. “Guarda che non hanno dormito insieme perché Valeria russa ed è difficile da sopportare” ha subito replicato Adriana Volpe.

La nuova provocazione di Antonella Elia al GF Vip sta ovviamente facendo già discutere il pubblico del piccolo schermo, convinto che l’osservazione sia stata fatta soltanto per mettere in cattiva luce la showgirl. Sarà realmente così?

Antonella Elia rassegnata al GF Vip: “Aspetto il corso del tempo”

Antonella Elia, che pare non sopportare Valeria Marini a causa di un uomo famoso che si sono contese in passato, è giunta alla conclusione che, considerato che la sua ex amica Licia Nunez non ha nessuna intenzione di lasciare il suo posto accanto a lei, dovrà aspettare soltanto che la natura faccia il suo corso. Ovvero che una delle due, o anche lei, lasci la quarta edizione del Grande Fratello Vip per volere del pubblico del piccolo schermo.

L’ex ragazza di Non è la Rai dovrà attendere anche per un po’ visto che nessuna di loro si trova al momento in nomination. A meno che il GF Vip non vengo sospeso viste le recenti decisioni di Mediaset di sospendere alcuni programmai a causa del Coronavirus.

Nonostante ciò, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno fatto pace al GF Vip mettendo da parte le recenti incomprensioni. Un amico in più, in particolare per la Elia visto che non gode del favore dei suoi compagni di viaggio, fa sempre comodo. Ma quanto durerà questa pace con Adriana? Di recente, tra l’altro, la famiglia della conduttrice ha abbandonato l’Italia a causa del coronavirus.

Nonostante fuori dalla casa le condizioni nel mondo reale non siano delle migliori, nemmeno al Grande Fratello Vip sembrano procedere per il meglio visti i continui scontri tra i concorrenti.