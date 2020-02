Pomeriggio 5 | Francesca Cipriani smaschera Valeria Marini: “Non è cosi!”

Pomeriggio 5 | Francesca Cipriani ha smascherato Valeria Marini affermando che non è così amica delle donne come decanta al Grande Fratello Vip

Barbara d’Urso, durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, ha ospitato la Pupa per eccellenza: Francesca Cipriani!

Quest’ultima ha rivelato alla bella conduttrice partenopea che la showgirl Valeria Marini non è così amica delle donne come tanto decanta nella quarta edizione del Grande Fratello Vip.

“Abbiamo preso parte allo stesso evento e quando i fotografi le hanno chiesto di posare per alcuni scatti con me si è rifiutata, ma non solo” ha dichiarato Francesca Cipriani contro Valeria Marini a Pomeriggio 5. “Ci siamo ritrovate faccia a faccia ed ha fatto finta di non vedermi, non mi ha salutata” ha concluso dispiaciuta la bionda opinionista.

Barbara d’Urso liquida Francesca Cipriani a Pomeriggio 5: “Fai così!”

Barbara d’Urso ha ricordato alla sua opinionista che fece pace con Valeria Marini, che ha avuto una furiosa lite con Antonella Elia poche ore fa al GF Vip, proprio qualche tempo fa negli studi di Domenica Live.

“Barbara non è stato vero, visto come si è comportata” ha replicato Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque. “Ci sono rimasta molto male” ha concluso.

“Senti a me, la prossima volta che la incontri rifiuta tu di farti le foto con lei” ha risposto Barbara d’Urso, concentrando il resto del talk su quanto accaduto in queste ore al Grande Fratello Vip.

Barbara d’Urso ha liquidato Francesca Cipriani a Pomeriggio 5, che probabilmente si aspettava di ricevere un qualche tipo di appoggio dalla padrona di casa.

In studio, tra l’altro, non tutti hanno dato ragione a Valeria Marini, che ha confidato di essere stata vittima di violenza, nello scontro con Antonella Elia, rivelando che ha avuto degli atteggiamenti abbastanza provocatori nei confronti della concorrente.

Francesca Cipriani, dopo la confessione a Pomeriggio 5, entrerà al GF Vip per un nuovo confronto con Valeria Marini?