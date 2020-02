GF Vip | Ennesima lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. La Elia ha spintonato la showgirl del Bagaglino, ora lei chiede provvedimenti agli autori di Alfonso Signorini

Che Antonella Elia non fosse famosa per la sua pazienza è ormai risaputo da tutti, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che la lite avuta anni fa con Aida Yespica all’Isola dei Famosi potesse ripetersi anche al GF Vip. Che cosa è successo?

Antonella ha perso la calma con Valeria Marini, in quanto quest’ultima indossava un rosario e le diceva di essere un’indemoniata. “La religione è una cosa seria, non puoi sminuire tutto così!”

Il gesto, ovviamente, ha fatto discutere e non poco il pubblico di canale 5 che chiede alla produzione di Alfonso Signorini di prendere provvedimenti a riguardo.

Antonella Elia ha spinto Valeria Marini al GF Vip, facendole il segno del rosario sul petto.

Valeria Marini chiede provvedimenti su Antonella Elia al GF Vip

Valeria Marini, che di recente ha bocciato Andrea Denver al Grande Fratello Vip, così come il pubblico del piccolo schermo, ha chiesto che vengano immediatamente presi provvedimenti nei confronti di Antonella Elia.

“Mi ha messo le mani addosso!” ha urlato la stella del Bagaglino. “Deve essere squalificata, non è una persona in grado di poter interagire con gli altri” ha proseguito la Marini. “E’ completamente pazza, non faceva altro che ripetermi che sono tutta di plastica. Ma come ti permetti?” ha concluso Valeria, visibilmente scossa.

Da quando Valeria Marini è entrata al GF Vip ne sono successe di discussioni con Antonella Elia. Qualche ora fa, infatti, avevano pesantemente discusso a causa del look scelto per carnevale.

quasi rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip. La Elia ha lavorato con i grandi della tv (Vianello, Mike Bongiorno, Corrado). Da anni ormai si fa ricordare solo per le risse e i litigi nei reality. Che parabola triste. #GFvip pic.twitter.com/RoFUiq45Fs — Francesco Canino (@fraversion) February 27, 2020

A causa di questo terribile gesto, Antonella Elia sarà squalificata dal GF Vip?