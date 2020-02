GF Vip | Valeria Marini critica Andrea Denver: “Non mi ero accorta di lui”

GF Vip | Valeria Marini ha criticato Andrea Denver prima del suo ingresso, affermando di non essersi accorta di lui

Valeria Marini, prima di entrare nella casa del GF Vip per la seconda volta consecutiva, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, confidando di non aver notato, durante il suo precedente ingresso, Andrea Denver.

“Onestamente quando sono entrata la prima volta nella casa non mi sono nemmeno accorta di lui” ha rivelato la showgirl. “Mi sono resa conto di lui soltanto in un secondo momento, prima no”.

Valeria Marini ha bocciato Andrea Denver al GF Vip, insinuando che il bel modello non abbia lasciato il segno durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Andrea Denver al GF Vip | Valeria Marini: “Ci vogliono uomini con personalità”

Valeria Marini, che prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip ha avuto un incidente imbarazzante con il suo fidanzato, sembrerebbe non aver apprezzato Andrea Denver. Anche se, come i telespettatori più attenti hanno notato, durante la scorsa diretta di lunedì sera ha pregato Alfonso Signorini di poterlo sfrizzare in modo che potesse darle una mano a posare i suoi vestiti.

“Sono del parere che ci vorrebbero altri ingressi maschili” ha dichiarato Valeria Marini prima del GF Vip. “Uomini con una forte personalità” ha specificato la showgirl del Bagaglino.

Che Andrea Denver al Grande Fratello Vip, che lunedì ha ricevuto le scuse di Clizia Incorvaia per avergli dato del pentito di mafia, non sia un uomo dalla forte personalità? Questo è quello che ha insinuato Valeria, ma evidentemente Andrea, a differenza dei suoi colleghi, è semplicemente più riservato ed introverso.

Magari, i questi giorni di convivenza nella casa, Valeria Marini si ricrederà su Andrea Denver al GF Vip.