Pomeriggio 5 | Cristina Plevani smaschera Pietro Delle Piane: il retroscena

Pomeriggio 5 | Cristina Plevani ha smascherato Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, affermando che gli scriveva dal proprio account Facebook

Cristina Plevani, in una sola puntata di Pomeriggio 5, ha rivelato più retroscena lei sui personaggi del piccolo schermo che chiunque altro in una vita intera.

Ospite di Barbara d’Urso, durante il talk dedicato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate da Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, a Live Non è la d’Urso.

L’attore aveva rivelato di non utilizzare lui, anni fa, il suo account Facebook, ma che sarebbe stato gestito da un suo vecchio collaboratore. Fin qui nulla di strano, fin quando l’ospite di Barbara d’Urso non ha rivelato un clamoroso dettaglio.

“E’ strano che non sia lui a gestire i suoi social, visto che mi arrivano suoi messaggi, a periodi alterni, su Facebook” ha rivelato Cristina Plevani sul fidanzato di Antonella Elia a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 | Fidanzato di Antonella Elia ci ha provato con Cristina Plevani?

Cristina Plevani, che poco prima aveva svelato un curioso retroscena su Antonio Zequila del GF Vip, ha rivelato che in questi messaggi il fidanzato di Antonella Elia la invitava a fargli sapere quando sarebbe passata per le strade di Roma. In modo tale da potersi prendere un bicchiere di vino insieme.

“Non so se ci ha provato con me” ha rivelato Cristina Plevani a Pomeriggio Cinque. “Non conosco le sue intenzioni. Non mi interessava e sono passata avanti, rispondendo sempre in modo gentile” ha proseguito.

Bisogna però specificare che se questi inviti fossero stati fatti prima di conoscere Antonella Elia del GF Vip, non ci sarebbe assolutamente niente di male. Però sarebbe alquanto bizzarro visto che non gestiva lui i suoi profili social. Sarà stato il suo collaboratore a scrivere alla Plevani?

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, tra l’altro pare che Vittorio Sgarbi sia stato bannato da Mediaset dopo la loro lite, è rimasta piuttosto spiazzata dalle rivelazioni della sua ospite.

Pietro Delle Piane replicherà di fronte alle rivelazioni fatte da Cristina Plevani sul suo conto a Pomeriggio 5? Staremo a vedere.