Valeria Marini dopo la lite con la Elia: “Ho subito violenza in passato” – VIDEO

Valeria Marini dopo la lite con la Elia: “Ho subito violenza in...

Valeria Marini al GF Vip, dopo la discussione con Antonella Elia, si è lasciata andare ad un’inedita confessione sul suo passato

Valeria Marini, visibilmente scossa dopo il litigio con Antonella Elia al Grande Fratello Vip, ha confidato ai suoi compagni di viaggio di aver subito violenza in passato e per questo motivo avrebbe deciso di non voler supportare più gli scleri della sua collega.

“In passato mi hanno messo le mani addosso” ha confidato la showgirl. “E non ho più intenzione di starmene zitta e subire ancora!” ha concluso, senza andare nel dettaglio.

