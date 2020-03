GF Vip | Il reality show di Alfonso Signorini chiuderà per il Coronavirus? Mediaset ha preso una decisione importante in merito

In molti si stanno chiedendo se a causa del Coronavirus il reality show condotto da Alfonso Signorini su canale 5 sia prossimo alla chiusura.

Secondo quanto riportato dal portale web Fanpage, Mediaset vorrebbe mettere i concorrenti a conoscenza di quanto sta accadendo in Italia in questo momento dando libera scelta ai vipponi se voler continuare o meno quest’avventura.

Il GF Vip chiude per il Coronavirus? Almeno per il momento non si può rispondere a questa domanda, tutto è nelle mani dei suoi protagonisti. Il pubblico del piccolo schermo spera che non avvenga la sospensione del programma, visto che ha bisogno ora più che mai di qualche forma di distrazione.