Ma non dimentichiamo le tonalità eccentriche, che non possono mancare, come ogni stagione, basta pensare ai smalti glitter, o alle nail art grafiche e geometriche con perle, strass e cristalli. Sono adatte alle donne che amano sfoggiare un look d’effetto e poco sobrio.

Il blu, quest’anno è stato il colore indiscusso , ha già conquistato il mondo della creatività a tutto tondo e sarà protagonista nella moda. Non riguarderà solo le unghie, ma anche il make up e l’arredamento. E’ una tonalità, che riporta la calma e la tranquillità, ricorda il colore del cielo all’imbrunire.

Infatti la moda di quest’anno, è davvero svariata, si passa dal classico nude, ai colori pastello, tipici della stagione primaverile, fino ad arrivare a colori forti come il blu.

Le tendenze sono tante e diverse, potete sfoggiare un look impeccabile per ogni occasione, da quella più formale a quella più stravagante.

Manca poco all’arrivo della primavera, e siete alla ricerca di uno smalto adatto? Quali saranno le tendenze per la stagione primavera 2020 ?

La primavera è alle porte, ma quali sono i colori di smalto da sfoggiare per essere sempre alla moda? Scopriamo i colori.

Scopriamo le tendenze delle unghie per la primavera 2020 , in modo da essere sempre aggiornate.

La primavera, evoca colori tenui, nude ma anche forti, scopriamo le novità della prossima stagione.

1- Smalti neutri

Il nude ormai è must have che si adatta a ogni stagione, una nuance preferita da tantissime donne, in tutte le sue gradazioni, dalle più neutre a quelle più decise.

Le nuance più alla moda saranno:

color perla: tonalità raffinata e sempre elegante, adatta ad ogni occasione;

beige chiaro

cipria

rosa chiaro: una nuance molto delicata.Le tonalità nude, sono perfette per ogni occasione e outfit, vi permetterà di sfoggiare un look sofisticato e semplice.

2- Smalto rosa e non solo

Il rosa è il colore più dominante di questa stagione, non solo con tutte le sue sfumature, vediamo le tonalità:

rosa chiaro

corallo

pesca

salmone

albicocca: è la nuance più romantica e delicata, è una rivisitazione della manicure naturale che dona un tocco elegante e fresco alla manicure, perfetto per la primaveraSi può optare ad un finish lucido soprattutto se scegliete le unghie in gel.

3- Classic Blue

Il classic blu è il colore dell’anno, non solo delle unghie, ma anche per il make up e moda.

Si conferma tra le tonalità più cool della primavera 2020, è una nuance molto forte che aggiunge un tocco di colore, ad una stagione che predilige le toni pastello e nuance cremose.

Il classic blu, si presenta sia nella versione monocromatica, che si adatta a tinte complementari, è un colore molto forte, che non tutte le donne prediligono, dipende anche dal proprio outfit.

E’ una tonalità che è stata studiata per donare un aspetto magnetico e dare una personalità al vostro look, perfetto sia di giorno che di sera.

4- Verde menta, azzurro e pastel yellow

Le tonalità pastello sono le classiche e intramontabili nuance di smalti per la primavera.

Ecco le nuance di moda:

pastel yellow

verde menta

azzurro

Queste tonalità sono tra i colori più delicati e fresche, ma di impatto, perfette con un finish lucido, così da garantire un effetto luminoso e chic.

Le nuance pastello sono adatte alle donne che hanno unghie corte e desiderano un effetto allungamento. Infatti le tonalità pastello tendono ad ingrandire e allungare l’unghia