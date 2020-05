Giacomo Poretti, il celebre comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è tra i tanti malati di Coronavirus. Ora che sta bene sogna di portare il suo spettacolo negli ospedali

Giacomo Poretti è tra le migliaia di italiani che sono stati colpiti dal Coronavirus. Ma adesso il celebre comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo sta bene. E ha raccontato la sua esperienza al giornalista Mario Calabresi. Si è ammalato ad inizio marzo dopo una vacanza con la moglie. Era sempre affaticato, la febbre saliva, non riusciva a fare nulla. L’ha preso anche la moglie, che però ha reagito meglio. Invece lui ci ha messo di più per riprendersi.

Ora che sta bene, Giacomo fa progetti per il futuro. Tornerà, quando sarà possibile, a teatro con il nuovo spettacolo ‘Chiedimi se sono di turno’. Una commedia che ricorda gli 11 anni in cui ha lavorato come infermiere. A loro, dedica il suo grazie: “Quando potremo ripartire, mi piacerebbe farlo continuando la mia tournée negli ospedali”. Un modo per stare ancora più vicino a chi ha vissuto in prima linea la pandemia.