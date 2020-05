Pantaloni bianchi | I modelli must have per questa primavera 2020

I pantaloni bianchi sono da sempre un must della bella stagione ma quali modelli preferiremo durante questa primavera 2020?

Il sole fa capolino, le temperature salgono e tra i primi capi ad emergere dall’armadio primaverile ci sono quasi sempre loro, i pantaloni bianchi.

Un ever green con cui è impossibile sbagliare e che garantisce un look all’ultimo grido anno dopo anno. I pantaloni bianchi sono sempre sulla cresta dell’onda.

Anche quest’anno, per la primavera 2020, i pantaloni bianchi saranno senza dubbio un must have e, soprattutto, lo saranno in diverse varianti.

Quali modelli allora faranno battere il nostro cuore? Scopriamoli insieme continuando a leggere qui su CheDonna.it.

Pantaloni bianchi: modelli primavera 2020

Look impeccabili, adatti a qualsiasi occasione, possono nasce da un semplice pantalone bianco, una sorta di tela immacolata su cui costruire outfit per tutte le occasioni. Un paio décolleté vertiginose e saremo pronte per l’aperitivo più glamour, un paio di sneakers basic e che lo shopping tra amiche abbia inizio.

L’abbinamento perfetto dipende però naturalmente anche dal modello di pantalone scelto e in questa primavera 2020 le alternative sembrano esser veramente numerose.

Le ragazze del blog di Clio Zammatteo, in arte Cliomakeup, hanno esplorato per noi le opzioni in fatto di pantaloni bianchi per la stagione appena iniziata.

Pantaloni bianchi aderenti – Ideali per mettere in risalto le gambe, anche nella versione più corta a metà polpaccio. Se li volete più eleganti potrete optare per la vita alta mentre a vita bassa regaleranno un fascino più casual.

Pantaloni bianchi larghi – Comodi e confortevoli ma, allo stesso tempo, raffinati e di tendenza. Possono esser anche un po’ più corti, come la moda tanto li ama ultimamente, ma, in questo caso, occhio alla scelta delle scarpe che saranno in primissimo piano.

Pantaloni bianchi sportivi – Perfetti per allenarsi ma anche per una passeggiata in cui sfoggiare un look in stile sporty chic. ricordate che può esser anche l’occasione per sfoggiare le vostre scarpe da ginnastica più vivaci e coloratissime.

Jeans bianchi – Loro meritano una vera e propria menzione d’onore. Capo d’eccellenza per la bella stagione, possono risultare molto eleganti, in particolare se abbinati a un paio di tacchi come delle pumps o dei sandali. Divertitevi a sperimentarne le diverse varianti: dal modello skinny a quello a zampa, passando per mom jeans, i jeans strappati e boyfriend jeans.

Che cosa abbinare però ai patacconi bianchi? Le più chic tra voi potranno optare per un total white, look delicato e da affrontare quindi con grande attenzione.

A tal proposito gli esperti consigliano di utilizzare materiali diversi per i vari capi e/o accessori che compongono l’outfit.

Se inoltre temete di appiattire un po’ il look giocate coni volumi e le lunghezze: vita alta e drop top, jeans skinny e giacca oversize e chi più ne ha più ne metta.

E tu, quale modello sceglierai? Inizia a sperimentare e vedrai che i pantaloni bianchi saranno ancora una volta i tuoi migliori amici.

