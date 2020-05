Asia Argento nelle scorse ore ha informato i suoi fedeli sostenitori, attraverso Instagram, di essere stata colpita da un grave lutto. E’ venuto a mancare Michel Piccoli, un suo caro amico ed artista.

Grave lutto per l’attrice Asia Argento. Nelle scorse ore la figlia d’arte ha rivelato agli utenti della rete che è venuto a mancare l’artista Michel Piccoli, famoso attore e produttore che è riuscito perfino a portarsi a casa un David di Donatello.

Piccoli era un grande amico di Asia, i due tempo fa hanno perfino lavorato insieme. Per questo motivo la figlia di Dario Argento è rimasta profondamente colpita dalla scomparsa dell’artista, che ha scelto di omaggiare su Instagram pubblicando un vecchio scatto che li ritrae insieme sul set.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Morgan | “Cosa direi al giovane Marco Castoldi? Evita Asia Argento!”

“Ci ha lasciato un grande artista, nonché mio amico, Michel Piccoli” ha esordito Asia Argento colpita da un grave lutto. “Era un’anima gentile” ha confidato l’attrice. “Per questo motivo non ci sono parole per descrivere ciò che è successo” ha spiegato l’Argento che di recente ha parlato del suo rapporto con Morgan. “O almeno io non sono ancora in grado di trovarle”.

“Provo un enorme e profondo sentimento di gratitudine nei suoi confronti” ha scritto Asia per la morte di Michel Piccoli. “Grazie per avermi reso parte della tua vita e per avermi arricchita con il tuo affetto” ha scritto ancora su Instagram. “Grazie per aver condiviso con me tutto quello che avevi quando ero solo un ragazzetto curioso” ha proseguito. “Abbiamo mantenuto i contatti per decenni, sei stato in grado di impreziosirmi”.

Asia Argento ricorda Michel Piccoli su Instagram: “Sei sempre stato umano”

La figlia di Dario Argento ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori il dolore che prova in questo momento a causa della scomparsa di Michel Piccoli. Ma al tempo stesso, Asia ci ha tenuto a sottolineare quanto la sua persona fosse diversa da quelle incontrate. Diversa perché nonostante tutto, lui ci è sempre stato per Asia, arricchendola non solo dal punto di vista artistico ma anche umano.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Morgan | Disgustoso a Vieni da Me: i dettagli sulla sua igiene intima

“Non so spiegarne di preciso il motivo” ha poi continuato Asia Argento su Instagram, che di recente proprio sul famoso social ha fatto un gesto che non è piaciuto agli utenti della rete. “Ma ero convinta che in qualche modo che i giganti della sua stazza potessero vivere per sempre, che fossero eterni su questa terra” ha proseguito l’attrice. “Avrei scommesso che saresti campato almeno per altri che so 200 anni” ha scritto la figlia di Dario Argento addolorata dalla scomparsa di Michel Piccoli. “Tu ti sei sempre contraddistinto per essere così umano”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonella Elia e Achille Lauro lite a Pechino Express: parla Costantino

“Adesso purtroppo è arrivato per me il momento di salutarti” ha concluso poi l’attrice sul suo profilo Instagram nel ricordo di Michel Piccoli. “Anche se non sai quanto mi fa male non averti potuto stringere per un’ultima volta ancora prima di poterti dire addio” si è lasciata andare Asia. “Non mi resta che dirti ancora una volta au revoir maestro” ha concluso l’Argento. “Sei stato il mio compagno di viaggio” ha concluso addolorata.

Michel Piccoli è morto lasciando un certo vuoto non solo nelle persone che hanno avuto modo, e l’onore, di poterlo conoscere, come ad esempio la figlia di Dario Argento, che di recente ha attirato le polemiche su di sé per aver smascherato Pechino Express, ma anche tutti i suoi fan che non hanno altro modo che omaggiarlo se non quello di ricordare ancora una volta la sua arte cinematografica.