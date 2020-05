Antonella Elia e Achille Lauro hanno pesantemente discusso a Pechino Express. Il conduttore Costantino Della Gherardesca ha rivelato un nuovo retroscena su quel momento

Non è un mistero che Antonella Elia e Achille Lauro abbiano ampiamente discusso durante la loro partecipazione a Pechino Express.

I due, che non erano in squadra insieme, se ne dissero di tutti i colori, rendendo quel momento davvero memorabile agli occhi dei telespettatori. Il cantante accusò l’ex ragazza di Non è la Rai di essere lì soltanto per visibilità, mentre lei gli fece notare che lui era lì per lo stesso identico motivo e che sarebbe potuto sparire anche domani dalla televisione mentre lei vantava una carriera di 30 anni alle spalle.

Da quel momento ne è passato di tempo, ma qualche ora fa il conduttore Costantino Della Gherardesca, durante una diretta Instagram con Nicole Rossi e Jennifer Poni, ha raccontato un retroscena sulla lite dalla showgirl e del cantante, che dopo la sua partecipazione a Sanremo è stato stroncato da un esorcista.

La lite tra Antonella Elia e Achille Lauro a Pechino Express non è quella che il pubblico ha visto in tv, in quanto sarebbe successo di peggio.

Antonella Elia lite con Achille Lauro a Pechino Express | Costantino: “Hanno tagliato un botto”

Il conduttore Costantino Della Gherardesca ha rivelato che quello che è accaduto tra Antonella e Achille è molto peggio di quello che è stato effettivamente mandato in onda.

La produzione di Pechino Express scelse di tagliare i momenti più salienti in quanto il programma tratta toni leggeri e preferisce evitare scontri del genere, garantendo al pubblico del piccolo schermo un programma ricco di divertimento e di non polemiche.

“Quella tra loro due è stata una litigata epica” ha ammesso Costantino Della Gherardesca sulla lite tra Antonella Elia e Achille Lauro a Pechino Express. “Durante la fase di post produzione hanno scelto di tagliare un botto di quello che è successo” ha aggiunto il conduttore sullo scontro tra il rapper e la showgirl, che di recente ha bocciato il pubblico del GF Vip.

“Ricordo che se ne sono dette di tutti i colori” ha proseguito. “Pechino Express è un programma leggero, per questo hanno preferito tagliare gli scontri, non come dei talk incentrati sulla politica” ha spiegato.

Dopo le rivelazioni di Costantino, il pubblico è curioso di vedere la lite integrale tra Antonella Elia e Achille Lauro a Pechino Express.