Asia Argento | Posta una foto del Lato B e su IG perde 3000 follower

Asia Argento non aveva mai mostrato il lato B su Instagram come protagonista assoluto di uno scatto, e forse non lo farà mai più: ecco cos’è successo.

Asia Argento ha un fisico assolutamente da urlo, che viene mantenuto in forma con un allenamento costante e tanto impegno, nonostante la quarantena e l’infortunio che ha costretto Asia a letto per tante settimane.

Orgogliosa del proprio lato B, Asia aveva deciso di scattargli un bel primo piano con tanto di perizoma rosa leopardato che avrebbe fatto la felicità di Elettra Lamborghini.

Probabilmente Asia si aspettava di veder schizzare alle stelle il gradimento dei follower, dal momento che certe foto un po’ ammiccanti (anche molto ammiccanti) su Instagram hanno sempre molto successo.

Le cose però sono andate diversamente, e lei ancora non ci crede.

Asia Argento: quel Lato B che è stato la sua rovina

Moltissimi profili instagram di donne famose si reggono in gran parte sulla pubblicazione di foto sexy o ammiccanti.

Si possono fare molti esempi di questo tipo di profili senza andare fuori dall’Italia: basti pensare al profilo Instagram di Belen e Cecilia Rodriguez, oppure a quello di Wanda Nara.

A quanto pare però questo tipo di linguaggio social non funziona per tutte.

Asia Argento ha sempre utilizzato il suo profilo Instagram come un diario personale e, anche se non mancano foto sensuali, L’attrice e regista non aveva mai pubblicato foto così esplicite.

L’inversione di rotta non è andata tanto a genio ai follower di Asia, che evidentemente preferiscono altri tipi di scatti. Nel giro di poche ore dalla pubblicazione della fotografia, Asia Argento ha pubblicato una storia in cui ha spiegato, incredula, di aver perso 3000 Follower nel giro di pochissimo tempo.

Non è sembrata molto dispiaciuta, in verità: non essendo un influencer, Asia non vedrà crollare i suoi guadagni a causa della perdita di follower, ma di certo è naturale chiedersi il perché di una vera e propria fuga di massa.

“Comunque è assurdo che ho pubblicato una foto del mio c*** e ho perso tremila follower! Che vuol dire?” ha esclamato l’attrice davanti alla fotocamera.

C’è da dire però che mentre molti criticavano la scelta di postare il sedere in bella vista sui social, moltissimi altri follower hanno apprezzato moltissimo il “buongiorno” di Asia, affermando che la Argento non ha assolutamente niente da invidiare a ragazze ben più giovani che magari hanno deciso di ricorrere alla chirurgia estetica.

Questi commenti avranno fatto molto bene all’ego di Asia, che il mese scorso aveva postato una foto scattata durante il work out casalingo assieme al dipinto di Narciso del Caravaggio: è chiaro che se Asia si dà tanto da fare per mantenersi in forma è principalmente per una questione di vanità.

E almeno guardando i risultati (che i follower hanno potuto apprezzare da ogni angolazione in altre foto con lo stesso costume) gli sforzi della Argento l’hanno ripagata molto bene.