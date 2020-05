Federica Nargi | Il ritorno dal parrucchiere è un evento social – FOTO

Federica Nargi approfitta della Fase 2 per tornare dal parrucchiere, il risultato su Instagram incanta i followers. Subito virali le varie stories.

Il parrucchiere è una necessità impellente, ce ne siamo resi conto ulteriormente durante questa quarantena: il lockdown ha dimostrato quanto avere tutto chiuso – comprese le attività dedite alla cura personale – possa essere un problema. Stavolta c’è una giusta causa da fronteggiare (la pandemia da Coronavirus) ma la necessità rimane.

Quindi, per molti, Fase 2 ha significato ritorno a farsi belli: o meglio a ritrovare quelle persone in grado di renderli presentabili. Un’aggiustatina alla barba, una spuntatina ai capelli, la tinta o la permanente per le donne. Insomma, tutta una serie di servizi dedicati alla persona che, per cause di forza maggiore, sono stati indisponibili per troppo tempo.

Federica Nargi, l’ex velina torna dal parrucchiere: il risultato è strabiliante

Ne sa qualcosa Federica Nargi, ex velina, modella e showgirl che ha ricominciato a lavorare a diverse campagne pubblicitarie con altrettanti brand più o meno celebri. La bellezza di un corpo impeccabile, tuttavia, non ottempera alla cura dei capelli: adorabile vezzo delle celebrità che, in questi mesi, come tutti, hanno dovuto arrangiarsi. Per chi invece ha preferito lasciar prendere il sopravvento alla propria acconciatura sono stati tempi duri. La Nargi appartiene a questa seconda categoria di persone: tanto allenamento, qualche maschera di bellezza, ma i capelli non si toccano. Restano appannaggio del suo parrucchiere di fiducia.

Alla riapertura delle attività, quindi, lady Matri non ha potuto fare a meno di recarsi nel celebre salone: cambia il modo di lavorare, protezioni e mascherine sono i nuovi compagni di lavoro dei parrucchieri, ma non il risultato finale. Come conferma il sorriso disteso e felice della Nargi che, subito dopo tinta e piega, ha condiviso su Instagram le prime immagini del risultato. Gli affezionati ringraziano, anche perché la Nargi non delude mai. Nemmeno quando la ricrescita sembrerebbe avere la meglio, il suo chauffeur lo sa bene, per questo può permettersi addirittura di aspettare qualche giorno in più.

Non troppo, perchè la meraviglia va alimentata, con la felicità del suo salone preferito che ritrova una cliente eccellente per cominciare la Fase 2 nel migliore dei modi. Un colpo alla congiuntura e un altro all’autostima, per vivere meglio basta circondarsi delle persone giuste e tra queste deve esserci almeno un parrucchiere all’altezza della situazione.

