Morgan e Asia Argento hanno in comune una figlia, Anna Lou, e nient’altro. I due si odiano ancora, e Morgan continua a stuzzicare la sua ex anche in televisione.

Morgan è stato ospite a La Vita in Diretta e intervistato da Lorella Cuccarini.

Nelle settimane appena precedenti al Coronavirus, Morgan era stato al centro della cronaca di gossip e di spettacolo a causa del suo storico litigio con Bugo sul palco dell’Ariston. Passata quella bufera, il cantautore ha potuto dedicarsi alla compagna Alessandra Cataldo che nel frattempo era arrivata alle ultime settimane di gravidanza.

La figlia di Morgan e Alessandra è nata poco dopo l’inizio della quarantena in Italia e sembra che, proprio a causa dell’isolamento forzato e della nuova responsabilità da padre, Morgan abbia deciso di cambiare radicalmente la propria vita.

Nel rispondere a una domanda di Lorella Cuccarini, però, Morgan ha voluto anche tirare in ballo (di nuovo) la sua ex storica, quella Asia Argento che tempo fa lo stesso Morgan aveva definito come una “maestra di tossicodipendenza”.

Morgan: “Mi direi: evita Asia Argento!”

Morgan e Asia Argento hanno avuto un legame sentimentale dal 2000 al 2006. Nel 2001, a coronare quello che sembrava l’amore tra due anime gemelle, è arrivata Anna Lou, che oggi vive con la madre ed è una bellissima adolescente estremamente creativa.

Nel corso degli anni che sono seguiti alla fine del loro amore, Asia Argento e Morgan sono finiti ai ferri molto corti in sede legale: Asia ha infatti sempre accusato Morgan di non pagare gli alimenti per Anna Lou e di non essersi mai preso decentemente le responsabilità relative a essere un padre.

È sempre apparso evidente però che Morgan ha considerato le accuse di Asia come finalizzate a distruggerlo come persona e non mosse dal desiderio di proteggere la figlia Anna Lou.

In merito alle sue responsabilità di padre, Morgan ha comunque ammesso di voler imparare dagli errori passati e di voler migliorare da ogni punto di vista, per il bene della sua ultima figlia Maria Eco.

“Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene. Ho deciso di cominciare un risanamento totale, per sempre” ha affermato il cantante con decisione.

“Le cattive abitudini, le cattive esperienze, le automedicazioni, da Lunedì verranno rimosse. Questo è l’unico grande insegnamento di questa solitudine” ha continuato, mettendo in profonda relazione le sue nuove consapevolezze e la riflessione forzata imposta dalla quarantena. “Mi sono ritrovato da solo con me stesso e ho visto che non andava bene.”

In passato Morgan aveva addossato la responsabilità delle sue dipendenze ad Asia Argento, che aveva definito in passato “maestra di tossicodipendenza“.

Quando Lorella Cuccarini ha chiesto al suo ospite cosa consiglierebbe a un se stesso più giovane, Morgan ha risposto: “Occhio a Asia!”

Nel frattempo, Asia Argento è andata avanti con la sua vita nonostante un anno difficilissimo passato tra il 2018 e il 2019 e il recente grave infortunio al ginocchio che le ha impedito di portare a termine la propria partecipazione a Pechino Express, programma a cui ha partecipato in coppia con l’amica di sempre Vera Gemma.

Dopo l’infortunio e durante la quarantena la Argento si è lanciata in una serie di progetti tra cui la registrazione di un disco (che comprende soltanto canzoni di cui la Argento oltre a essere interprete è anche autrice) e il lancio di una linea di gioielli.