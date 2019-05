Morgan sarà sfrattato di casa, il commento di Asia su Instagram-VIDEO

Morgan perderà la casa fra una settimana, il commento su Instagram dell’ex compagna Asia Argento: “Drogarti ora sarà meno facile” – VIDEO

Il cantante Morgan ha dichiarato che dal 5 giugno non avrà più una casa dove stare. “Dormirò sul marciapiede come i cani” ha annunciato. A questo annuncio la sua ex compagna Asia Argento ha pensato bene di rispondere con un post su Instagram dove ha scritto: “Drogarti ora sarà meno facile”.

Dopo il post scritto per Morgan, pare che Asia Argento abbia cancellato il suo profilo social.

