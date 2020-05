Morgan | Disgustoso a Vieni da Me: i dettagli sulla sua igiene intima

Morgan ha deciso di continuare a far parlare di sé, bene o male che sia: a Vieni Da Me ha deciso di “svelare un segreto” che nessuno voleva sapere.

La quarantena, terminata da pochissime ore, ha profondamente cambiato le abitudini degli italiani. Mentre qualcuno ha continuato a mantenere inalterati i propri ritmi, molti altri si sono “rilassati” e alcuni si sono rilassati decisamente troppo.

Tra questi ultimi di certo compare Morgan, ospite di Caterina Balivo per una delle ormai consuete interviste in videoconferenza per Vieni da Me.

Oltre a raccontare divertenti aneddoti (chi sapeva che Morgan avesse stalkerato David Bowie?), l’ex frontman dei Bluvertigo ha parlato del suo libro di prossima uscita e della sua passione per la letteratura, passione che lo segue (letteralmente) anche in bagno e che ha preso possesso del suo … bidet!

Morgan: “Posso raccontare un segreto?” e la Balivo fugge

La quarantena per Morgan è stato un periodo molto produttivo. Il cantautore ha infatti lavorato alla sua nuova autobiografia e ha trascorso gran parte del tempo con la sua compagna e la piccolissima Maria Eco, la bambina nata pochissime settimane fa.

Nonostante l’armonia familiare e l’attività intellettuale però Morgan ha ceduto alla pigrizia più feroce e, senza troppi giri di parole ha rivelato alla sua ospite e ai telespettatori di aver fatto la doccia due volte nell’arco dell’intera quarantena.

Facendo un calcolo approssimativo, quindi, si sarebbe trattato di una doccia ogni quattro o cinque settimane! Non appena ricevuta la grande rivelazione (che probabilmente avrebbe preferito non ricevere affatto, la Balivo è letteralmente schizzata in piedi dallo sgabello su cui era seduta e ha cominciato a passeggiare nervosamente per lo studio.

“È disgustoso! La gente sta mangiando a quest’ora! Prometti che ti fai una doccia” ha esclamato scherzosamente (ma non troppo) la conduttrice, che non si aspettava di certo una nuova rivelazione da parte di Morgan, il quale evidentemente si stava divertendo moltissimo per la reazione della povera Caterina.

“Non trovo il mio libro!” ha continuato Morgan. “L’ho lasciato nel bidet, che non uso da un po’!”

Dal momento che Morgan è sempre stato molto istrionico e che ha sempre amato costruire intorno a se stesso un personaggio sopra le righe, ci sarebbe da chiedersi se il cantautore ha detto la verità oppure si è soltanto divertito a inventare storie per sconvolgere l’opinione pubblica e far parlare di sé.

Del resto, in questo momento a Morgan la pubblicità fa assolutamente comodo: il cantautore non pubblica nuovi dischi da tempo e prima della pandemia si guadagnava da vivere principalmente con esibizioni dal vivo e partecipazioni a vari eventi.

A causa delle nuove norme anti Coronavirus, che hanno imposto la cancellazione di ogni evento per tutto il 2020, Morgan come molti altri artisti non può più contare sulla sua principale fonte di reddito.

Ne consegue che fare pubblicità al suo libro e quindi a se stesso, proponendosi come personaggio televisivo scandaloso e che stuzzica la curiosità del pubblico è un modo molto intelligente per provare a sbarcare il lunario tenendo presenti anche i doveri economici di padre, che nel 2020 sono aumentati e che tra le altre cose Morgan non è abituato a rispettare con grande precisione.