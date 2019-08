Il segreto per indossare i pantaloni bianchi d’estate è saper scegliere il modello più adatto alle nostre forme e l’abbinamento giusto. Scopriamolo insieme

I pantaloni bianchi sono un must have della stagione estiva, un capo classico, elegante, fresco e versatile, si possono abbinare in tantissimi modi. Non tutte le donne, soprattutto le curvy li adorano perchè evidenzia troppo le forme, ma questo non è vero, basta scegliere il modello adatto alle nostre forme. Impariamo ad abbinare i pantaloni bianchi ai giusti colori, così come le giuste forme.

Scopriamo i modelli dei pantaloni bianchi e tutti i possibili abbinamenti.

Come scegliere i modelli dei pantaloni bianchi

Innanzitutto, prima di capire quale abbinamento possiamo fare, dobbiamo scegliere i modelli di pantaloni che si adattano alle nostre forme. I pantaloni bianchi li troviamo modelli a sigaretta, stile capri, a palazzo, i regular fit e modelli a zampa di elefante.

Per le donne con i fianchi larghi, sono da prediligere i pantaloni bianchi a palazzo, in modo da delineare le forme, viceversa, se i fianchi sono molto stretti, possiamo indossare paio di pantaloni “paper bag“. Questi sono pantaloni a vita alta, con una cintura stretta da cui sbuca un’arricciatura, così da accentuare le forme.

I pantaloni stile capri sono sconsigliati alle donne basse perchè dà l’impressione di ridurre notevolmente la statura.

Scelto il modello di pantalone più adatto alle nostre forme, pensiamo cosa abbinare.

Come abbinare i pantaloni?

I pantaloni bianchi sono versatili e si possono abbinare in tantissimi modi, la tendenza di quest’anno è la fantasia animalier, il pantalone bianco con la blusa o il top stile animalier sono un abbinamento molto chic, da impreziosire con accessori color oro.

Se preferite lo stile più classico, quindi non seguite la moda, potete abbinare il pantalone bianco con una blusa, un top di colore nero, magari di seta, un eleganza intramontabile, per un look sempre attuale in stile modern-classic.

La scelta dei colori pastello è perfetta, come il giallo chiaro, il rosa e il celeste polvere, indossando dei sandali gioiello, oppure il pantalone bianco stile capri abbinato ad una camicia bianca di lino con dei sandali di cuoio, un’eleganza unica.

Un’altro abbinamento, semplice ma pratico allo stesso tempo è indossare una semplice t-shirt a righe, in versione marinara bianca e blu o bianca e rossa, adatta alle donne di ogni età.

I modelli di pantaloni a zampa stile anni ’70, se decidete di indossarli, possono essere abbinati a bluse dai colori come il verde salvia, il magenta e il color tortora, con accessori in argento o in oro.

Se la scelta ricade sui pantaloni bianchi larghi a vita alta, possono essere abbinati ad un top aderente dai colori tenui, come il rosa pallido, il celeste polvere, il verde tiffany. Se preferite i pantaloni a vita bassa potete indossare le bluse color come sabbia, beige o arancione.

Quando si indossano i pantaloni bianchi e neri a pois, a righe o a fantasie particolari non c’è molta alternativa per abbinarli. La scelta dovrà ricadere su capi a tinta unita e non colori accesi, come una maglietta, una blusa nera o bianca semplice senza fantasie e stampe.

Le scarpe da abbinare

La scelta delle scarpe da abbinare ai pantaloni bianchi dipende molto dall’outfit scelto, sicuramente se il pantalone bianco arriva alla caviglia, potete scegliere una ballerina, un’ espadrilles o un sandalo basso. Il colore può spaziare da quelli pastello al colore più deciso come il blu scuro, nero o argento e oro.

Se la scelta è il pantalone bianco a zampa o a palazzo, potete indossare un décolleté con la punta stretta o un sandalo a fasce con il tacco, le tonalità da preferire sono quelle scure come il nero, il blu o il bordeaux.

Se invece indossate il pantalone bianco a sigaretta, potete scegliere dei sandali modello schiava in oro o in bronzo.

