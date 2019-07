Non lasciate che il caldo rovini i vostri look: puntate su abiti a prova di afa e su qualche utile trucchetto per essere fashion nonostante le alte temperature.

Il caldo opprimenti vi fa venire voglia di uscire perennemente in costume da bagno? Idea allettante ma, ammettiamolo, non propriamente praticabile.

Dal momento che scegliere un outfit pare dunque d’obbligo, sarà bene ponderarlo con cura e lanciarci alla ricerca del giusto equilibrio tra look fashion e soluzione anti-caldo.

Esistono infatti una serie di modelli che ci permettono di apparire curate, chic e femminili senza patire le pene dell’inferno o , per meglio dire, del caldo infernale.

Quali sono? Scopriamolo insieme, scovando qualche trucco generico e poi 5 modelli di vestiti perfetti per vivere al top anche le giornate più afose.

5 vestiti glamour e a prova di caldo

Un primo passo di sicuro successo sarà scegliere i tessuti più adeguati: il cotone, la canapa e il lino, molto freschi e leggeri, saranno senza dubbio da preferire alle fibre sintetiche che difficilmente lasciano traspirare la pelle. Fantastici anche la seta, lo chiffon e il tulle, tutti tessuti che per giunta ci regaleranno subito un fascino molto chic e ieprfemminile.

In secondo luogo sarà bene concentrarsi sui colori: tutte le tonalità chiare come il bianco, il giallo, il cipria, il celeste e via dicendo sono perfette in estate in quanto capaci di riflettere la maggior parte dei raggi solari, assorbendone una quantità minima. Meglio dunque limitare il nero e i colori più scuri alle uscite serali.

Passando ai modelli non possiamo che partire da un vero e proprio evergreen: il wrap dress. Senza vip o bottoni, sarà facilissimo da indossare anche quando le temperature si faranno molto alte, regalando sempre un tocco seducente a chi lo sfoggerà. Adatto a tutte le occasioni d’uso lo si può indossare in diversi modi, in base alla fisicità di ciascuna di noi: con la scollatura profonda o più morigerata, strettissimo in vita, lasciando la parte inferiore a ruota, o ponendo la cintura appena sopra il fianco, così da farne un abito diritto e che non segna.

C’è poi il mini dress, il must di chi ama le lunghezze molto ridotte. Più aderente per la sera o più svolazzante per il giorno, si tratta sempre di una abito minima, da valorizzare dunque a suon di accessori: una zeppa e qualche gioiello faranno senza dubbio al caso vostro.

Esatto opposto il maxi dress. Stampati o a tinta unita, gli abiti lunghi hanno da tempo smesso di essere prerogativa degli outfit serali e, con i giusti accessori, si prestano veramente a tutte le occasioni d’uso: un sandalo basso per una giornata più dinamica, tacco alto per la sera e, perché no, addirittura sneakers, perfette per il look casual per eccellenza.

Tra le tendenze più amate e indossate del momento vi sono poi i vestiti off shoulder o i monospalla. Si tratta di modelli che donano proprio a tutte e che possiamo trovare in varianti numerose, dalle più aderenti alle più svolazzanti, perfetti anche per occasioni più eleganti.

Infine i vestiti da sera per eccellenza, gli abiti a sottoveste. La lunghezza può variare, così come il tessuto, ma ciò che non tramonta mai è l’appeal all’insegna della seduzione di questi abiti icona degli anni ’90 tornati come non mai alla ribalta.

Le alternative dunque sembrano proprio non mancare: pensate ancora che i caldo vi obblighi solo a pantaloncini e canottiera?

