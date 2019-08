Come scegliere il trucco sposa in base ai colori della pelle e degli occhi. Ecco tutti i consigli da seguire per avere un make-up perfetto

Come per l’acconciatura, anche il trucco sposa deve persistere per molte ore, la scelta del make-up giusto dipende da diversi fattori, come l’acconciatura, l’abito e soprattutto l’incarnato. Inoltre deve persistere per molte ore, al caldo, (se la cerimonia è d’estate), alle lacrime, deve essere molto leggero, si deve vedere ma allo stesso tempo deve essere quasi invisibile.

Scopriamo i consigli per avere un trucco impeccabile e resistente nel giorno più importante della nostra vita.

Preparazione prima del viso

Fonte: Istock

Prima del grande giorno, dobbiamo curare e preparare il viso, innanzitutto la pelle deve essere ben idratata. Dobbiamo detergere il viso con un sapone a ph neutro, così da non alterare la pelle, poi lo tamponiamo con un batuffolo di cotone ed infine applichiamo una crema idratante adatta per la nostra pelle. Se la pelle non è idratata bene o non è detersa, il trucco risulterà meno duraturo.

Per una pulizia più profonda, possiamo optare per una maschera viso esfoliante, si applica e si lascia riposare per qualche minuto, poi si rimuove sciacquando il viso con acqua. La pelle risulterà esfoliata anche grazie ai microgranuli presenti nella maschera.

Dopo aver preparato il viso possiamo passare al trucco.

Trucco di base

Avere un trucco impeccabile e duraturo è importante mettere il primer, dona luce e uniformità, si applica sul viso ma anche sul collo e orecchie.

Poi si passa al blush in polvere e poi si applica un illuminante in crema da mettere sui zigomi, arcate sopracciliari, sul naso, la parte alta del labbro superiore e sul mento. Si deve applicare anche sul petto e sulle spalle se il vestito prevede una scollatura.

Vediamo come cambia il colore del trucco in base al colore degli occhi e della pelle.

Trucco occhi verdi

Per chi ha gli occhi verdi, deve scegliere un trucco che li risalti, il segreto è nel contrasto. Dovete puntare su nuance calde come il prugna, melanzana e tortora o indirizzarvi su colori come il marrone o del grigio scuro. Sono da escludere gli ombretti chiari come l’azzurro, il verde, perchè non esalta gli occhi verdi, anzi si avrà l’effetto opposto.

Vediamo come cambia il trucco in base al colore dell’incarnato.

Ombretto e rossetto per pelle chiara: la scelta deve ricadere sulle tonalità pastello che sono più eleganti e raffinati. Le tonalità adatte sono il rosa o il fucsia, non in maniera marcata con il rossetto leggermente lucido dalle tonalità simili. Il rossetto ideale è il bordeaux, il viola, sono perfetti perchè valorizzano molto gli occhi verdi.

Ombretto e rossetto per pelle scura: le tonalità dell’ombretto devono essere scure come il marrone, il bordeaux, alternando colori chiari per donare luminosità agli occhi. Il verde chiaro o il panna sono quelli più consigliati. Anche il questo caso la scelta del rossetto ricade su tonalità scure come il viola e il bordeaux.

Trucco occhi marroni

La sposa con gli occhi marroni, può optare tra diverse tonalità per valorizzarli, si può scegliere un trucco marcato, quindi un ombretto che si nota o un trucco molto nature.

Ombretto e rossetto per pelle chiara: si può scegliere un colore intenso di ombretto come il blu, marrone, grigio con un rossetto rosso. Se non preferite l’ombretto dalla tonalità decisa, potete puntare sull’ eyeliner nero, con un’ ombretto chiaro e valorizzate le labbra con un rossetto rosso.

Ombretto e rossetto per pelle scura: la scelta degli ombretti deve ricadere su colori luminosi, come l’oro o il bronzo, non dovete scegliere mai gli ombretti effetto mat, perchè non valorizzano ma spengono il viso. Il rossetto rosso è perfetto anche in questo caso oppure optare per una tonalità scura.

Trucco occhi azzurri

La sposa con gli occhi azzurri, può scegliere ombretti dalle tonalità più scure degli occhi, oppure scegliere colori di contrasto. Nel primo caso il blu navy o blu scuro è perfetto, nel secondo caso è perfetto le tonalità come il viola o il rosa. Vediamo come scegliere il make-up in base al colore della pelle.

Ombretto e rossetto per pelle chiara: gli occhi si possono esaltare con delle tonalità scure, si sbaglia se la scelta ricade sulle tonalità molto chiare. Se non preferite truccare gli occhi, potete applicare una matita chiara oppure fare un contrasto con una matita fucsia, se preferite. Il rossetto perfetto è il rosso se amate le tonalità fredde, oppure il rosa o il fucsia non lucido.

Ombretto e rossetto per pelle scura: gli ombretti da scegliere sono le tonalità su calde come il bronzo o l’oro, che donano luminosità. Il rossetto perfetto è quello dalle tonalità forti e intense come il rosa.

Trucco sposa semplice e leggero

Le spose che non amano il trucco molto marcato, ma prediligono un make-up leggero e naturale possono optare per l’ eyeliner per risaltare gli occhi, scegliere un rossetto dalla tonalità chiara che rispecchi la vostra personalità.

Per il vostro matrimonio è giusto scegliere un trucco che vi faccia stare bene con voi stesse.

