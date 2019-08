Ezio Greggio, ieri ha avuto un piccolo incidente ad Ibiza. Le sue parole contro i paparazzi.

Nella giornata di ieri, Ezio Greggio ha avuto un incidente in auto mentre era con la sua compagna Romina. Seguito dai soliti paparazzi, il noto conduttore ha dichiarato che nessuno si è fermato a chiedere loro come stavano, motivo per cui gli ha dedicato diversi insulti, compresa la foto postata su Instagram.

