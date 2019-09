Blusa e camicia sono capi di tendenza, dei must have di qualsiasi guardaroba. Scopriamo i tessuti e i colori più adatti da indossare nelle diverse occasioni

La blusa e la camicia sono due capi di abbigliamento molto utilizzate dalle donne, sono essenziali e allo stesso tempo bon ton. Entrambi sono un passepartout da poter sfoggiare in qualsiasi momento della giornata sia di mattina in ufficio che di sera per una serata elegante.

Non passano mai di moda, sia quelle monocolore che quelle a fantasia, comode da indossare con estrema disinvoltura sia in seta che in georgette, con i voile o in pizzo. Scopriamo quali sono i modelli e le fantasie di tendenza che potete indossare per sfoggiare un look strepitoso.

La blusa: tessuti e colori da scegliere

La blusa è un capo must have di qualsiasi armadio, da quelle più casual a quelle più lavorate. Scopriamo come scegliere i tessuti e i colori in base all’occasione:

di seta: è elegante, è un passepartout per i vostri outfit, la scelta del colore dipende molto dalle mise scelte. Si può optare dal colore bianco alle tinte pastello, fino ai colori più scuri, tante possibili combinazioni. E’ adatta da indossare in ufficio per un look formale, per un colloquio di lavoro, perfetta da abbinare con il tailleur;

è elegante, è un per i vostri outfit, la scelta del colore dipende molto dalle mise scelte. Si può optare dal colore bianco alle tinte pastello, fino ai colori più scuri, tante possibili combinazioni. E’ adatta da indossare in ufficio per un look formale, per un colloquio di lavoro, perfetta da abbinare con il tailleur; di seta nera floreale: è indicata per una serata elegante, i fiori devono essere necessariamente piccoli. La blusa deve avere le maniche a tre quarti con dei volant. Si può abbinare con un completo blazer-pantaloni dalle tonalità pastello o al bordeaux.

di seta rosa: facile da abbinare con diversi colori e fantasie, è preferibile semplice con dei bottoni in silver così da creare dei giochi di contrasto. Le nuance pastello sono molto di tendenza negli ultimi anni da abbinare su capi total black. Dall’allure romantica e femminile, la camicia a maniche lunghe si può indossare anche nelle sere calde estive, da abbinare su pantaloni a vita alta o semplicemente su un denim.

facile da abbinare con diversi colori e fantasie, è preferibile semplice con dei bottoni in silver così da creare dei giochi di contrasto. Le nuance pastello sono molto di tendenza negli ultimi anni da abbinare su capi total black. Dall’allure romantica e femminile, la camicia a maniche lunghe si può indossare anche nelle sere calde estive, da abbinare su pantaloni a vita alta o semplicemente su un denim. di crêpe: s e volete sfoggiare un look raffinato da abbinare ad una pencil skirt e con un paio dècollettè, per un look bon ton.

e volete sfoggiare un look raffinato una pencil skirt e con un paio dècollettè, per un look bon ton. di georgette: un tessuto molto ricercato soprattutto con le stampe a righe, a fantasia o a mosaico si confermano un vero must have. La manica deve essere rigorosamente a palloncino e lunga e sul collo devono essere presenti le ruches. Perfetta da abbinare con il pantalone color panna o nero, se vogliamo essere delle vere e proprie romantiche.

La camicia: ecco come sceglierla

La camicia è un outfit molto pratico e comodo, preferito sia dalle adolescenti che dalle donne più mature. I modelli possono spaziare da quelle semplici a quelle più particolari da indossare sotto ad un tailleur o semplicemente su un denim. Scopriamo i diversi modelli adatti per le diverse occasioni:

in pizzo: è un outfit molto particolare elegante e raffinato, sicuramente più indicato per le serate eleganti. Il colore bianco è la più bella in assoluto da poter abbinare su una gonna longuette nera o su un pantalone nero. Il look sarà strepitoso e romantico che stupirà il vostro uomo;.

è un outfit molto particolare elegante e raffinato, sicuramente più indicato per le serate eleganti. Il colore bianco è la più bella in assoluto da poter abbinare su una gonna longuette nera o su un pantalone nero. Il look sarà strepitoso e romantico che stupirà il vostro uomo;. in merletto: danno un’allure decisamente sofisticata si può far ricadere la scelta sul colore rosa confetto con la manica lunga, da abbinare su un pantalone classico nero a sigaretta;

danno un’allure decisamente sofisticata si può far ricadere la scelta sul colore rosa confetto con la manica lunga, da abbinare su un pantalone classico nero a sigaretta; in pizzo che hanno le rouches e un fiocco sul collo sono romantiche e sensuali, perfette da indossare su una gonna lunga a pieghe. Per un appuntamento romantico è ideale.

sono romantiche e sensuali, perfette da indossare su una gonna lunga a pieghe. Per un appuntamento romantico è ideale. con i fiori: la camicia con le stampe floreali non passano mai di moda, perfetti da indossare in ogni occasioni da quelle informali alle occasioni speciali. Sono infatti i protagonisti sui capi e sugli accessori più glam . E’ preferibile abbinarle su pantaloni o gonne rigorosamente aderenti per esaltare un look impeccabile.

la camicia con le stampe floreali non passano mai di moda, perfetti da indossare in ogni occasioni da quelle informali alle occasioni speciali. Sono infatti i protagonisti sui capi e sugli accessori più . E’ preferibile abbinarle su pantaloni o gonne rigorosamente aderenti per esaltare un look impeccabile. a tinta unita in seta: magari un modello che si avvicina a quello maschile è perfetto, eleva il tuo look da ufficio all’ennesima potenza.

