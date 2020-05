Frecce Tricolore | Le più belle foto dalle città italiane – VIDEO

Le Frecce Tricolore hanno emozionato i cittadini di tutta Italia e il web si riempie di immagini

La Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’aeronautica italiana, meglio conosciuta con il nome di Frecce Tricolore, sono uno dei simboli più potenti dell’orgoglio nazionale italiano.

Per questo motivo la Pattuglia si esibisce in occasione delle grandi ricorrenze nazionali o di eventi di portata storica per il nostro paese. È stato il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ad annunciare via Facebook che per incoraggiare gli italiani e “guidarli” verso la ripresa e la rinascita dell’Italia dopo il Coronavirus, le Frecce Tricolore avrebbero compiuto un memorabile Giro d’Italia.

Nel giorno della Festa della Repubblica (che cade il 2 Giugno) le Frecce sarebbero arrivate a Roma, sorvolando i cieli della Capitale.

Le Frecce Tricolore nei cieli delle principali città italiane

Nel giro di pochissime ore il web si è popolato di moltissimi fotografie e video realizzati dagli italiani che sono accorsi ad ammirare le evoluzioni delle Frecce.

Tra la commozione generale e il grande orgoglio patriottico che accompagna sempre le esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale si è sollevata però anche qualche aspra polemica che ha un po’ ridimensionato la gioia per un giorno di festa.

Nelle città che hanno atteso l’arrivo delle Frecce, infatti, si sono inevitabilmente creati grandi assembramenti di persone che sarebbero assolutamente sconsigliati in questo preciso momento storico e che hanno portato alla sospensione di moltissime manifestazioni culturali e di spettacolo con gran sofferenza dell’intero settore dell’intrattenimento.