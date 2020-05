Uomini e Donne | Valentina fa una rivelazione su Sirius: Gemma senza parole

Uomini e Donne | Valentina Autiero durante il corso della puntata del Trono Over ha fatto una rivelazione su Sirius, Nicola Vivarelli, lasciando la dama Gemma Galgani senza parole.

Uomini e Donne ha lasciato con il fiato sospeso i suoi fedeli telespettatori anche durante la puntata di oggi del Trono Over, che non ha assolutamente deluso le aspettative di chi non vedeva l’ora di assistere ad un nuovo ed atteso scontro tra Gemma Galgani e Valentina Autiero. Manco a dirlo, le due dame hanno nuovamente discusso a causa del giovane e bel Sirius, Nicola Vivarelli. In quanto l’indiscussa protagonista del programma di Maria De Filippi è convinta che la sua collega stia facendo di tutto per metterle i bastoni tra le ruote.

Dopo di tutto, Valentina non ha mai nascosto di provare un certo interesse per il ragazzo, ma quest’ultimo si è sempre rifiutato di conoscere qualsiasi altra dama che non sia la sua dolce Gemma. Anche se l’Autiero, durante il corso della registrazione, ha fatto una rivelazione a tal proposito. Rivelazione che ha lasciato la Galgani senza parole. Che cosa ha detto Valentina di così terribile da allarmare la sua, presunta, rivale?

Valentina ha fatto notare che Sirius, come rivelato da Gemma, ha rifiutato che qualsiasi donna lo corteggiasse ma non perché abbia dato un’esclusiva alla sua attuale conoscenza, ma soltanto perché Gemma si è rifiutata di conoscere altre persone e fin quando lei continuerà così lui non vorrà conoscere nessun’altra in segno di rispetto ma non per un interesse esclusivo come si era in qualche modo convinta la dama.

“Mentre abbiamo ballato stai sicura che non gli ho chiesto il numero” ha sbottato Valentina. “Gli ho soltanto detto che magari se ce li fossimo scambiati avrebbe avuto modo di conoscermi in una veste completamente diversa rispetto a quella che vede qui in studio, ma lui non ha voluto” ha spiegato prima di affrontare la questione delle chat con Nicola che ha fatto arrabbiare Gemma. “Ma voi non vi siete dati una conoscenza esclusiva. Lui mi ha detto che non conosce altre donne soltanto perché tu non stai conoscendo nessun altro” ha concluso Valentina.

Questo è soltanto un piccolo frammento della lite tra Gemma Galgani e Valentina Autiero a Uomini e Donne perché le due se ne sono dette di tutti i colori, tant’è che Gianni Sperti ha fatto un’insinuazione sulla storica protagonista della trasmissione.

Gemma Galgani provocata da Gianni Sperti a Uomini e Donne: “Sei innamorata di Sirius!”

Gianni Sperti ha notato una certa rabbia da parte di Gemma Galgani al Trono Over nei confronti di Valentina Autiero. Tant’è che non solo la dama l’ha accusata di sentirsi in gran segreto con il suo Sirius, anche se i due hanno smentito affermando che si tratta di una notizia fake senza alcun fondamento basata sul nulla, ma addirittura affermando che sta facendo di tutto per metterle il bastone tra le ruote, paragonando la sua figura a quella di squalo malefico pronta a sbranarla.

“Tu stai giocando sporco, sei soltanto uno squalo!” ha sbottato Gemma Galgani furiosa a Uomini e Donne, che di recente ha ricevuto una provocazione dal suo ex Giorgio Manetti. “Insinui che io stia con Nicola soltanto perché non ci sono uomini che mi interessano davvero, quando è chiaro che sono presa da lui” ha proseguito la dama. “Tu insinui che io lo usi come una ruota di scorta e non è vero, gioca pulito ed usa le tue carte!”

“Hai detto che sono uno squalo” ha replicato Valentina Autiero triste al Trono Over a causa delle parole forti ricevute dalla Galgani. “Ma lo sono soltanto quando mi attaccano senza motivo e senza una valida ragione, come stai facendo tu con me” ha concluso lei, ma subito dopo è intervenuto Gianni Sperti.

“Gemma, ma tu sei gelosa!” ha subito insinuato Gianni Sperti a Gemma Galgani. “Quella che è stata mandata in onda, mi riferisco alla tua esterna con Nicola, non è un’uscita di due persone che si vogliono conoscere” ha proseguito. “Tu ti sei innamorata di Sirius!” ha tuonato l’opinionista, ma la dama si è semplicemente limitata a smentire, anche se tutti in studio sono ormai convinti del contrario.

Gemma Galgani è rimasta delusa a Uomini e Donne, tra l’altro di recente ha fatto una dedica speciale ad Ida Platano, convinta che tutti in studio stiano provando ad ostacolare la sua conoscenza con il bel Sirius, Nicola Vivarelli.