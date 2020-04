Uomini e Donne | Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over hanno scelto di rimandare le loro nozze all’anno prossimo a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia e non solo.

Sossio Aruta, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, avrebbe dovuto convolare a nozze con la sua Ursula Bennardo, i due si sono conosciuti negli studi del Trono Over di Uomini e Donne, quest’estate ma la coppia ha scelto di rimandare il tutto all’anno prossimo.

Come mai? Il motivo è piuttosto semplice: l’emergenza del coronavirus in Italia.

La coppia, nonostante muoia dalla voglia di diventare marito e moglie, hanno dovuto rimandare le loro nozze, visto che a causa delle normative imposte dagli organi competenti è impossibile poter festeggiare come si vorrebbe. Anche se la coppia ci ha tenuto a chiarire che questa decisione era già nell’aria in quanto è in attesa di ricevere il divorzio dalle precedenti unioni.

“Volevamo sposarci in estate, ma ormai siamo costretti a rimandare il tutto il prossimo anno visto che è tutto fermo” ha chiarito Sossio, che di recente ha fatto una promessa alla sua Ursula. “Ma era una scelta che forse avremmo dovuto prendere in ogni caso, perché siamo in attesa del divorzio” ha spiegato il cavaliere reduce dal Grande Fratello Vip.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno rimandato il matrimonio con un certo dispiacere da parte di tutti i fan di Uomini e Donne.

Uomini e Donne | Sossio dopo il GF Vip: “Zequila? Una persona squallida”

Sossio Aruta, dopo aver chiarito il motivo per cui lui e Ursula Bennardo di Uomini e Donne sono stati costretti a rimandare le tanto attese nozze, ha deciso di replicare pubblicamente anche gli attacchi ricevuti durante il corso di queste settimane da Antonio Zequila, con cui più volte ha discusso durante l’arco della loro permanenza al GF Vip.

“Zequila è davvero una persona squallida” ha precisato Sossio dopo il GF Vip, tra l’altro anche Ursula aveva detto cosa pensa di lui. “Ha tirato fuori durante la finale la mia squalifica calcistica per farmi passare per una persona violenta” ha proseguito. “Ha provato anche a farmi passare come un pessimo padre, tirando in ballo la mia ex moglie quando è tutto regolarizzato tra noi” ha aggiunto. “Mi deve delle scuse”.

E’ guerra tra Zequila e Sossio. L’attore, ovviamente, non sembra assolutamente essere propenso a scusarsi con l’ex protagonista del Trono Over, tutt’altro. Così come non si è di certo risparmiato nei confronti di Patrick Pugliese, nonostante il web lo abbia massacrato per le sue affermazioni.

Sossio e Ursula dopo Uomini e Donne, lui tra l’altro ha anche lanciato un appello per Gemma Galgani, continuano ad amarsi anche senza le nozze. Quelle poi verranno.