Lo ami ma non ti rende felice? Come capire se siete al capolinea

Lo ami ma non ti rende felice? Come capire se siete al...

L’amore e la feicità dovrebbe viaggiare sullo stesso binario. Se non ti rende più felice probabilmente hai bisogno di riflettere su questi punti.

L’amore è un sentimento complicato, nobile, bellissimo ma a volte distruttivo. In molte storie d’amore dove si suppone che ci sia amore, in realtà c’è l’infelicità. Se anche tu ti trovato in questa situazione con il tuo uomo, comprenderai quanto sia dolorosa una tale situazione. Ecco qualche sspunto di riflessione per capire seil vostro amore è giunto al capolinea.

Amore: andare avanti o fermarsi è una questione di felicità

Saprai sicuramente che non esiste una storia d’amore senza insidie, ma devi tenere a mente una cosa: condividere la tua vita con un uomo che non ti rende felice non è una relazione normale e se questo accade probabilmente ciò che prova per te non è davvero amore.

Iin coppia, ognuno deve fare degli sforzi per andare avanti, ma l’amore non dovrebbe in nessun caso essere fonte di sofferenza, anche quando la persona amata ti manca, quando senti il bisogno della sua presenza, del suo tocco, se ci pensi bene non è mai qualcosa che ti distrugge dentro o ti rende infelice.

Il vero amore non ti farà mai sentire sbagliata e non metterà mai in discussione la legittimità della tua pretesa di felicità. Non ti farà sentire come se il tuo cuore si spezzasse e si indebolisse giorno dopo giorno.

Il vero amore non ti darà mai l’impressione di essere un peso doloroso da sopportare.

Al contrario, ti dimostrerà ogni giorno che amarsi è molto semplice, naturale e vitale. Un uomo innamorato non cercherà mai di giocare con i tuoi sentimenti o di farti del male, ma piuttosto cercherà di rassicurarti e proteggerti.

Se hai l’impressione di subire un abuso, fisico o emotivo, non stai andando nella direzione giusta. Se qualcuno ti ama farà di tutto per essere all’altezza della fiducia, perchè sa perfettamente che tutto ciò che farà per amore non passerà inosservato e che la sua sincerità e fedeltà lo ripagherà.

Il vero amore non ti sopporta ma ti supporta. Una persona che ti ama ti protegge non solo dagli altri ma anche da se stessa, da ogni pensiero negativo da tutto ciò che ti turba, la persona innamorata di te non ti vede come un essere debole e dipendente, ma riconosce invece i tuoi pregi e i tuoi punti di forza ed è pienamente consapevole di quanto sia fortunato ad essere al suo fianco, soprattutto in caso di difficoltà.

Ciò che lo rende davvero felice è vederti piena di fiducia, realizzata e soddisfatta dei tuoi successi nella vita. Vederti stare bene con te stessa e non perdere mai di vista ciò che ti rende così speciale ai suoi occhi e in quelli degli altri.

Una prerogativa di un rapporto sano è avere voglia di essere uniti e insieme affrontare tutto.

Il vero amore non ti spezzerà il cuore, non proverà mai a metterti da parte.

Una donna felice è chiaramente una forza infinita e una fonte di sostegno per un uomo, indipendentemente dalle difficoltà che può affrontare. Se tu dai tutto il tuo amore a qualcuno e questa persona ti ripaga facendoti soffrire probabilmente non hai incontrato la persona giusta.

Andando avanti le cose potrebbero peggiorare, la felicità potrebbe diventare un tuo nemico, potresti perfino incoraggiare l’abuso la manipolazione emotiva. Potresti ritrovarti a seguire la corrente senza mai prendere in considerazione i tuoi desideri o i tuoi sentimenti. Potresti arrivare persino a credere di meritare tutto ciò che ti accade.

Il nostro consiglio è: amati. Amati al punto in cui la solitudine è la cosa migliore che tu ti possa augurare rispetto ad una relazione in vieni umiliata e non rispettata. L’amore per te stessa ti permetterà di costruire una relazione sana con un uomo che sarà veramente innamorato di te. Se sai quanto vali, allora sarai consapevole della felicità che meriti.

Non esiste nessun motivo valido per continuare una relazione tossica, neanche se ha generato dei figli, perché un matrimonio tossico fa male a un figlio più che un divorzio.

Quindi riserva il tuo cuore a colui che ti darà anche il suo e sarà lì per aiutarti quando il tempo peggiorerà. La tua felicità sarà sempre sua e non esiterà mai a lottare per te.