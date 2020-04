Uomini e Donne | Sossio Aruta ha lanciato un appello per “aiutare” Gemma Galgani a trovare finalmente l’uomo della sua vita al Trono Over

Gemma Galgani, inutile girarci intorno, è l’indiscussa protagonista di Uomini e Donne, perfino in questa nuova versione ideata appositamente durante l’emergenza del coronavirus in Italia.

Ovviamente il ritorno della dama negli studi Elios di Roma non poteva di certo passare inosservato agli occhi degli ex partecipanti del programma, che hanno prontamente commentato la puntata sui proprio profili social. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare Sossio Aruta, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, e Riccardo Guarnieri, compagno della migliore amica della dama.

Sossio, che ha annunciato di voler tornare al suo lavoro, ha rivelato ai suoi fan su Instagram che spera che veramente questa sia la volta buona per Gemma di trovare il fidanzato, lanciando perfino un appello “in suo favore”.

“Magari è la volta che con la quarantena Gemma riesce a trovare marito” ha ironizzato Sossio sul ritorno di Gemma al Trono Over di Uomini e Donne. “Anche perché l’età sta avanzando, qua davvero rischia di prendere la pensione” ha proseguito. “Facciamo qualcosa per lei, magari uno slogan: aiutate Gemma!” ha concluso provocatorio.

Sossio Aruta ha provocato Gemma Galgani, lanciando un appello “in suo favore”. Come reagirà la dama?

Riccardo Guarnieri elogia Gemma Galgani prima di Uomini e Donne: “La stimo”

Riccardo Guarnieri, virtualmente presente con Sossio Aruta a commentare la nuova puntata di Uomini e Donne, ci ha tenuto ad elogiare la dama, dichiarando di nutrire una profonda stima nei suoi confronti.

“Io la stimo molto come persona” ha prontamente chiarito Riccardo Guarnieri su Gemma Galgani, che di recente ha chiarito se aspetta un figlio da Ida Platano. “E’ stata molto sfortunata in amore, ha avuto al suo fianco persone che l’hanno presa in giro” ha proseguito. “Spero che questo sia il suo anno” ha concluso il cavaliere del Trono Over.

In molti hanno sospettato che dietro le parole di Riccardo, ci sia lo zampino di Ida visto che lei e Gemma Galgani di Uomini e Donne sono molto amiche. Sarà realmente così?