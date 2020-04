Diana Del Bufalo piange su Instagram e si lascia andare ad uno sfogo: “non è da deboli, non è da sciocchi. Se sentite di piangere, fatelo”.

Diana Del Bufalo si lascia andare alle lacrime e su Instagram pubblica una storia in cui piange esortando tutti i suoi followers a fare lo stesso e a non trattenere le proprie emozioni. L’attrice, tuttavia, non svela i motivi del suo sfogo che potrebbe essere dovuto alla difficile situazione che si sta vivendo da quasi due mesi.

Diana Del Bufalo piange su Instagram: “chi si tiene dentro le emozioni si ammala. Se sentite di piangere fatelo, liberatevi”

Cos’è successo a Diana Del Bufalo che tornerà a vestire i panni di Monica nella fiction Che Dio ci aiuti? L’attrice non svela il motivo del suo sfogo, ma attraverso una storia su Instagram, mostra il suo momento di debolezza esortando tutti a fare lo stesso e a non trattenere le proprie emozioni.

“Vi mostro questo per dirvi che è normale… che non è da deboli, non è da sciocchi o da bambini… chi si tiene dentro le emozioni si ammala. Se sentite di piangere fatelo, liberatevi”, ha scritto la Del Bufalo.

Nonostante il momento di sconforto, Diana ha comunque trovato il modo per consolarsi.

“Devo dire che una cosa che mi conforta c’è. Lenzuola pulite e morbide, ora mi metto Disney Plus e mi guardo un bel cartone animato e mi addormento. Già sto meglio”, ha aggiunto ancora.

Non è la prima volta che Diana si lascia andare ad uno sfogo sui social. Già un po’ di tempo fa aveva confessato le proprie fragilità ricevendo l’affetto e il sostegno dei suoi fans.

“Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Io sono come voi… fragile… non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”, scriveva.