Gemma Galgani, batosta a Uomini e Donne | Chat e like tra...

Batosta per Gemma Galgani a Uomini e Donne: la dama scopre l’esistenza di like su Instagram e messaggi whatsapp tra Sirius e Valentina Autiero.

Batosta per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne in onda il 26 maggio. La dama storica del trono over sta continuando a frequentare il 26enne Sirius Nicola Vivarelli che, tuttavia, è finito nel mirino di un’altra dama, Valentina Autiero che ha ammesso sin dal primo giorno di essere affascinata da lui.

Nella nuova puntata del dating show di canale 5, così, Gemma scopre l’esistenza di like su Instagram che si scambierebbero Sirius e Valentina e la proposta di quest’ultima al 26enne di chattare su whatsapp.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Alessandro Graziani contro Sammy: “Sono superiore”

Gemma Galgani, lite a Uomini e Donne con Valentina Autiero per Sirius Nicola Vivarelli

Gemma Galgani sempre più gelosa del suo Nicola. La dama di Uominie Donne non tollera le intromissioni di Valentina Autiero che ha più volte chiesto a Nicola di vedersi e di ballare insieme. Nella puntata del 26 maggio, però, gemma scopre qualcosa in più ovvero lo scambio di like su Instagram tra il suo corteggiatore 26enne e la dama romana.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne: Mennoia svela il gesto per Leonardo Greco positivo al covid

“Hai chiesto a Nicola di messaggiare su whatsapp?”, chiede Maria De Filippi a Valentina che ricorda a Gemma di essere libera di poter corteggiare Nicola che non ha ancora concesso l’esclusiva alla Galgani. Quest’ultima, dopo un’esterna romantica, arriva in studio e si scaglia contro Valentina. “Vi scambiate like su Instagram?”, chiede Gemma visibilmente infastidita dall’interesse che Valentina continua a mostrare nei confronti di Nicola.

L’interesse, tuttavia, sarebbe unilaterale. Nicola, infatti, non avrebbe alcun interesse nei confronti di Valentina. “No, da parte mia non c’è nessun tipo di interesse verso Valentina” ha detto il 26enne a Uomini e Donne Magazine.