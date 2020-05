Amici Speciali crolla | Maria De Filippi corre ai ripari: nuovo regolamento

Amici Speciali non ha convinto il pubblico del piccolo schermo, crollando negli ascolti nella seconda puntata delle quattro previste. Per questo motivo Maria De Filippi ha deciso di dare un cambio al regolamento della trasmissione.

Amici Speciali era partito con il botto, ma la seconda puntata, trasmessa venerdì scorso, non ha convinto il pubblico del piccolo schermo. Tant’è che il famoso programma di Maria De Filippi, riadattato con la presenza degli ex concorrenti di maggior successo per raccogliere un’importante cifra da donare alla protezione civile al fine di contrastare l’emergenza dl coronavirus, è crollato con la messa in onda del secondo appuntamento. Ma niente paura, come riportato da Davide Maggio, la padrona di casa ha già pensato a sistemare il tutto, modificando il regolamento della trasmissione.

Il programma, che è stato fortemente criticato dal pubblico, non prevede concorrenti eliminati, ma durante la semi finale ci saranno anche se non come siamo abituati a vederli.

Maria De Filippi ha cambiato il regolamento della finale di Amici Speciali ed ecco cosa ci aspetta nel penultimo appuntamento del programma con l’inserimento di eliminazioni decisamente molto particolari rispetto al solito.

Maria De Filippi: il nuovo regolamento per la finale di Amici Speciali

Come anticipato, Maria De Filippi ha introdotto ad Amici Speciali le eliminazioni ma in maniera piuttosto inusuale rispetto al metodo a cui siamo abituati con il talent show di canale 5. In che modo avverranno?

Il programma, come le precedenti puntate, sarà diviso in tre manche. Ogni manche avrà un vincitore e quest’ultimo andrà direttamente in finale. Quando le tre manche saranno concluse, i tre finalisti sceglieranno il loro quarto compagno, eliminando di conseguenza tutti gli altri, ma non solo.

Il regolamento della finale di Amici Speciali prevede la rivincita dei concorrenti eliminati. In che modo? Quest’ultimi diventeranno dei supporter, avendo così anche loro la possibilità di potersi esibire durante la puntata finale, scegliendo con chi schierarsi nell’ultima puntata. Il finalista che avrà il maggior numero di supporter avrà di conseguenza una maggiore possibilità di conquistarsi la vittoria del programma.

Non si sa, almeno per il momento, invece, se dopo lo scherzo a Gaia Gozzi, ci saranno altre gag simili. Probabilmente per la semifinale sì, per l’ultima puntata probabilmente no.

Il cambio di regolamento fatto da Maria De Filippi ad Amici Speciali appassionerà il pubblico del piccolo schermo che non sembra essere convinto a pieno di questa nuova formula della trasmissione? Staremo a vedere se il meccanismo delle “eliminazioni” renderà ai loro occhi la gara più interessante.