Amici Speciali | Gaia Gozzi accusata di plagio: lo scherzo di Maria

Amici Speciali | Gaia Gozzi, durante la diretta di ieri sera, è stata vittima di un terribile scherzo organizzato dalla padrona di casa Maria De Filippi.

Gaia Gozzi è una dei protagonisti della prima edizione di Amici Speciali, il programma che vede riuniti i migliori talenti della scuola più famosa del piccolo schermo al fine di raccogliere un’importante somma da donare alla protezione civile per contrastare l’emergenza del coronavirus nel bel paese.

Ieri sera, però, la cantante di Chega è stata vittima di un terribile scherzo organizzato da Maria De Filippi. Che cosa è successo? La padrona di casa ha invitato una fantomatica speaker in studio a commentare le esibizioni dei ragazzi e, quando è stato il turno di Gaia, l’ha accusata di aver utilizzato la base di una canzone assai nota per la composizione di Chega, rendendo quindi il brano una copia e non un pezzo originale.

Gaia Gozzi è stata accusata di plagio ad Amici Speciali, ma lei ha subito smentito affermando aver lavorato personalmente al pezzo e che non ha copiato proprio nessuno. “Invece sì” ha tuonato la finta speaker. “Sei stata anche molto furba ad aver utilizzato la lingua brasiliana nel pezzo” ha proseguito contro la cantante, che ieri ha rivelato cosa pensa dei suoi compagni di viaggio.

Gaia ha chiesto, con giusta causa, il titolo della canzone che avrebbe copiato e Maria De Filippi ha fatto partire il finto brano che ha visto coinvolta Anna Pettinelli per poi rivelare che era tutto uno scherzo.

Gaia Gozzi vittima di un terribile scherzo ad Amici Speciali: la sua reazione

La reazione di Gaia Gozzi allo scherzo di Maria De Filippi ad Amici Speciali ovviamente non è tardata ad arrivare. Dopo un primo momento in cui era preoccupata che le sue abilità fossero state messe in discussione, si è subito rilassata, confidando di aver perso ben 10 anni di vita a causa di questo terribile scherzo.

“Per favore, non fatemi più questi scherzi” ha replicato Gaia a Maria De Filippi, tra l’altro la scorsa settimana la padrona di casa ha smentito il flirt tra la cantante e Alberto Urso. “Ho perso 10 anni della mia vita! ha concluso.

Lo scherzo, bisogna ammettere, è stato più che riuscito visto che nonostante i telespettatori fossero stati avvisati in più di un momento hanno pensato che l’accusa della speaker potesse essere vera.

Visualizza questo post su Instagram Gaia ci sei cascata con tutte le scarpe! SCHERZOOO 😂 #AmiciSpeciali Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 22 Mag 2020 alle ore 3:14 PDT

Nonostante il terribile scherzo, Gaia Gozzi ad Amici Speciali ha stupito tutti in quanto è rimasta calma e pacata per tutta la durata dello scherzo, dimostrando al pubblico del piccolo schermo di possedere un self control non indifferente.