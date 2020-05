Verissimo | Michele Bravi: “Ad Amici Speciali ho raccontato il mio dolore”

Verissimo | Michele Bravi, durante un video messaggio inviato a Silvia Toffanin, ha raccontato del dolore portato sul palco di Amici Speciali con la sua presentazione del suo singolo La Breve Vita Dei Coriandoli.

Michele Bravi, dopo un periodo di pausa a causa dell’episodio di cronaca di cui è stata protagonista, è ritornato sulle scene. L’artista ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo, La Vita Breve Dei Coriandoli, presentato ad Amici Speciali.

Michele, durante un video messaggio realizzato per Silvia Toffanin a Verissimo, ha spiegato che in quel pezzo, ma in particolar modo all’interno del suo nuovo album, ha raccolto tutto il dolore che covato dentro se stesso in questo periodo difficile che ha affrontato, provando a mettere nella sua arte il suo vissuto.

“Con il pezzo presentato ad Amici Speciali penso di essere riuscito a raccontare il dolore che ho provato nel corso di questi mesi” ha confidato Michele Bravi a Verissimo. “Poterla cantare per la prima volta, presentandola al pubblico, in un contesto come quello di cui mi ritrovo a far parte, non ha fatto altro che confermarmi quanto la musica rappresenti una parte importante della mia vita” ha spiegato il cantante, che pare sia in lizza per far parte del cast di Amici 20.

Michele Bravi a Verissimo presenta il suo nuovo album: La Geografia Del Buio

Michele Bravi, oltre a spiegare a Silvia Toffanin quanto sia stato importante per lui presentare La Breve Dei Coriandoli in un contesto come Amici Speciali, ha anche voluto raccontare al pubblico di Verissimo com’è nato il suo nuovo disco La Geografia Del Buio, album che sarebbe dovuto uscire da qualche tempo ma che a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia si è preferito far slittare.

“Il nuovo progetto contiene 10 canzoni in cui racconto il dolore che ho vissuto in questo periodo” ha raccontato Michele Bravi sulla Geografia del buio a Verissimo. “Grazie alla mia partecipazione ad Amici Speciali ho avuto la possibilità di raccontare l’inizio di questo mio nuovo percorso e ne sono contento” ha spiegato l’artista, che di recente è stato protagonista di un retroscena di Gaia Gozzi.

Michele Bravi di Amici Speciali con questo nuovo capitolo della sua musica spera di poter far conoscere al pubblico una parte di ciò che ha vissuto negli ultimi tempi.