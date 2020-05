‘Adotta una mucca a distanza’ è l’iniziativa di una cooperativa in provincia di Belluno per sostenere i piccoli produttori locali in tempi di Covid. In cambio si riceve burro e formaggio.

‘Adotta una mucca a distanza’ è l’originale iniziativa promossa dalla Cooperativa Peralta di Costalta in provincia di Belluno. Obiettivo sostenere i piccoli produttori locali in tempi di Covid-19.

Oltre che per gli amanti degli animali, questo progetto è interessante anche perché permette di ricevere a casa burro e formaggio direttamente dal produttore, fatto con il latte della mucca prescelta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Il burro fa bene alla salute

Un’idea creativa che ha già riscosso un notevole successo tanto che nel sito ‘adottaunamuccacostalta.it’ fanno sapere che “per questo mese sono sospese le adozioni. Le mucche hanno dato tutto il latte che avevano ma riprenderemo il prima possibile”.

Ecco come fare per ricevere burro e formaggio con ‘Adotta una mucca a distanza’

In tempi di crisi sembra che si stimoli maggiormente la creatività, forse per far fronte anche alle difficoltà contingenti. Ed è proprio questo il caso della Cooperativa Peralta che promuove una singolare iniziativa per far fronte alle difficoltà dei produttori agricoli del bellunese.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I trucchi per capire se il cibo è di qualità solo guardandandolo

‘Adotta una mucca a distanza’ nasce proprio con tale intento, ovvero quello di aiutare i piccoli produttori locali duramente colpiti dalla crisi economica conseguente al Coronavirus.

“Adottando una delle nostre mucche – dicono dalla Cooperativa – ci aiuterai a continuare la nostra attività in questo bellissimo ma difficile territorio. Con la tua adozione noi potremo continuare ad accudirla al meglio, a darle solo alimenti di alta qualità e potremo continuare a fargli produrre il nostri buonissimi prodotti caseari“.

Ma come funziona l’adozione? Innanzitutto si potrà scegliere la mucca da adottare andando nel sito adottaunamuccacostalta.it. C’è Barbie, Birke, Blume e via dicendo. In cambio si riceverà un attestato di adozione della prescelta con tanto di descrizione, dettagli anagrafici e foto.

Si potrà, inoltre, conoscere quando la mucca sarà al pascolo in estate in una delle malghe della Val Visdende. E come ringraziamento, si riceverà in cambio anche una selezione di quello che la mucca ha prodotto.