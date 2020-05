I benefici del consumo giornaliero di magnesio

Spesso la dieta non apporta i nutrienti essenziali e potrebbero essere necessari integratori. Scopri in questo articolo i benefici del Magnesio.

Una carenza di magnesio può apparire rapidamente se non si presta attenzione alle proprie abitudini in termini di consumo e spesa di energia. Data la sua importanza per l’organismo, il livello di questo minerale dovrebbe essere costantemente monitorato per evitare disagi e altre disfunzioni. Il magnesio è essenziale per il corretto funzionamento del corpo e si consiglia di assumere circa 320 mg per le donne, 420 mg per gli uomini e 240 mg per i bambini.

Scopri le abitudini da evitare e l’importanza di bilanciare sempre i livelli di magnesio nel

corpo umano.

Magnesio: sintomi di carenza e benefici degli integratori

Il magnesio è un minerale che aiuta il rilassamento muscolare dopo la contrazione. Aiuta anche a regolare i livelli di zucchero nel sangue, aiuta a regolare la pressione sanguigna e aiuta il metabolismo dei lipidi. Aiuta il corpo a scovare le tossine. Agisce anche sugli impulsi nervosi. Una carenza di questo minerale interferisce con il funzionamento dell’intero sistema immunitario.

Sintomi di una carenza di magnesio

Se si verifica un calo dei livelli di magnesio, è probabile che si verifichi uno dei seguenti sintomi:

Fatica cronica

Problemi di cuore

Crampi alle gambe

Costipazione

Perdita di appetito

Formicolio alle articolazioni

Poca concentrazione

Insonnia o disturbi del sonno

Cause di carenza di magnesio e come intervenire

Per mantenere meglio un buon livello di magnesio nel corpo, è importante conoscere le abitudini di vita che potrebbero abbassare questo tasso a nostra insaputa. Se si verifica un calo costante dei livelli di magnesio, ciò può dipendere dalle seguenti cause:

Una dieta squilibrata e diete multiple: gli alimenti ricchi di questominerale sono noci e nocciole, semi di girasole, barbabietole, albicocche, cioccolato fondente, banane o persino verdure a foglia verde.

Un alto livello di stress: essere stressati e avere uno stile di vita troppo frenetico aumenta il fabbisogni di magnesio, necessario per aiutare il cervello a pensare ai suoi molteplici compiti o per darti l’energia necessaria per fare tutto quello che c’è nella tua lista degli impegni. Rilassati facendo meditazione o camminando in grandi spazi aperti come al mare o in pineta.

Dipendenza da alcol: l’alcol impedisce l’assorbimento del magnesio nel tratto digestivo. La dipendenza da alcol impedisce al corpo di sfruttare il magnesio che assume.

Consumo di alimenti trasformati: molti alimenti vengono elaborati al giorno d’oggi e se si è dipendenti da questo tipo di dieta, è possibile che il livello di magnesio nel corpo sia basso. Preferisci invece prodotti stagionali e cucina i tuoi piatti per rimediare.

Per riequilibrare il livello di magnesio nel corpo, è importante vigilare sulle proprie abitudini e dieta. Tuttavia, nel caso in cui il cibo non sia sufficiente, puoi anche consumare polvere di magnesio ionico. È un integratore alimentare naturale facilmente assimilabile dall’organismo.

Come funziona la polvere di magnesio?

Si consiglia di iniziare con mezzo cucchiaino e aumentare gradualmente la misurazione, per consentire al corpo di assimilarlo meglio. Dovresti sciogliere mezzo cucchiaino di questa polvere in acqua (1 mezzo bicchiere d’acqua) e bere preferibilmente prima di addormentarti.

Ecco i risultati dell’assunzione giornaliera di integratore di magnesio per una settimana:

1 ° giorno: non ci sono grandi cambiamenti il ​​primo giorno, ma dormirai meglio.

2 ° giorno: dormirai meglio e ti sentirai più calmo del solito.

3 ° giorno: dormirai sempre meglio e ti sveglierai di buon umore.

4 ° giorno: avrai un sonno riposante e una giornata senza stress e tensione.

5 ° giorno: non ti preoccuperai di nulla e ti sentirai più energico.

6 ° giorno: avrai un’energia incredibile e dormirai ininterrottamente per circa 8 ore.

7 ° giorno: in questo giorno ti sentirai ottimista, calmo e rilassato!

Dopo una settimana di consumo, è possibile aumentare la quantità fino a 2 cucchiaini al giorno (senza superare 700 mg di integratore al giorno). Una cura di magnesio dura in media 3 mesi. Puoi sempre decidere se interrompere dopo 1 mese o continuare oltre i 3 mesi ma prima ti consigliamo di chiedere il parere del tuo medico curante.