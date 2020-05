7 buoni motivi per mangiare un kiwi al giorno

Questo delizioso frutto vanta molti benefici per la salute, ecco una rapida panoramica sui motivi per cui dovresti mangiarne uno al giorno.

Il kiwi, verde brillante con buccia pelosa e polpa tempestata di grani neri è uno spettocolo per gli occhi e ha molti benefici per la salute! Ricco di vitamine, il kiwi è un vero cocktail energizzante. Scopri i suoi numerosi benefici.

Kiwi 7 buone ragioni per mangiarne uno al giorno

1/Kiwi: un concentrato di antiossidanti che previene le malattie e il cancro

Quale storia ci racconta questo frutto esotico? Originario della Cina, il kiwi era conosciuto come uva spina cinese. Fu solo verso la metà degli anni ’50 che fu rinominato kiwi dai neozelandesi, primi importatori del frutto. Il nome è stato scelto per via della somiglianza di questo frutto ad un uccello tipico neozolandese, il kiwi. Composto per l’80% di acqua, il kiwi è un vero alleato per le diete dimagranti, perché promuove la perdita di peso grazie alla sua alta concentrazione di vitamina C e antiossidanti (un kiwi rappresenta l’80% del fabbisogno giornaliero di vitamina C).

Numerosi studi hanno rivelato che il consumo regolare di vitamina C può prevenire e ridurre i sintomi di alcune malattie come l’artrite reumatoide, l’asma, le malattie cardiache nei diabetici, gli ictus, il cancro, ecc. La vitamina C protegge il sistema immunitario e previene l’ossidazione del sangue.

Secondo uno studio condotto da ricercatori norvegesi, il kiwi previene molti tumori e malattie che possono essere il risultato dell’ossidazione del DNA.

2/Il kiwi: l’amico della tua linea

Con solo 50 calorie per 100 grammi, il kiwi è uno dei frutti a più basso contenuto calorico. È quindi un alimento ideale se vuoi perdere peso perché ti consente di conservare la tua energia durante il giorno, rafforzando al contempo la sazietà.

3/Kiwi: un concentrato di vitamina C

Sapevi che il kiwi contiene il doppio della vitamina C di un’arancia? È quindi un frutto ideale per rafforzare il sistema immunitario e prevenire infezioni e malattie invernali (raffreddore, influenza, ecc.).

4/Il kiwi previene l’osteoporosi

Il kiwi ha proprietà alcalinizzanti che aiutano a ripristinare l’equilibrio acido-base del corpo. In effetti, gli alimenti acidificanti sconvolgono questo equilibrio, da qui l’importanza di avere una dieta ricca di minerali essenziali. In effetti, in caso di carenza di minerali, il corpo attingerà alle riserve minerali delle ossa, che portano all’osteoporosi. Mangiare kiwi aiuta a mantenere le ossa sane.

5/Protegge la salute del cuore

Questo frutto aiuta a prevenire la formazione di coaguli di sangue e riduce il livello di grasso nel sangue, che può ostruire le arterie. Queste proprietà rendono il kiwi un eccellente cardioprotettivo! Il kiwi contiene vitamina C ed E, magnesio, potassio e rame. Tutti questi componenti promuovono una buona salute dei vasi sanguigni in generale. Durante un esperimento, i partecipanti volontari hanno consumato 2-3 kiwi al giorno per 28 giorni. Di conseguenza, hanno ridotto il rischio di coaguli di sangue del 18% rispetto a coloro che non li hanno mangiati. Inoltre, i loro livelli di trigliceridi sono diminuiti del 15% rispetto alle persone che non lo hanno mangiato, il che dimostra che il kiwi è molto benefico per la salute cardiovascolare.

6/Il kiwi protegge la vista

Il kiwi protegge la vista e previene il rischio di degenerazione maculare legata all’età (AMD). In effetti, secondo uno studio americano condotto su oltre 110.000 uomini e donne per determinare l’impatto sulla salute del consumo di frutta e verdura, è stato dimostrato che il consumo di oltre 3 porzioni di kiwi al giorno ha ridotto il 36% di rischio di perdita della vista negli anziani, a differenza di quelli che consumano solo 1,5 porzioni di frutta al giorno.

7/Cura la costipazione

Il kiwi è un concentrato in fibre e ha proprietà lassative. È quindi molto efficace nello stimolare il sistema digestivo e prevenire la costipazione.

Avvertenze:

Si noti che il kiwi contiene actinidina, un enzima che dissolve le proteine ​​e può causare una reazione allergica in alcune persone. I sintomi di questa allergia sono: prurito in bocca, respiro sibilante, vertigini, ecc.

Contiene anche ossalati che possono cristallizzare nei fluidi del corpo e causare problemi ai reni o alla cistifellea. Il kiwi può anche causare una reazione allergica nelle persone allergiche al lattice (sindrome del lattice-frutto).

Fonte: libro “Il kiwi in Tavola”, Mariotti Pubblishing.