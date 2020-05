Il burro fa bene alla salute

Il burro è un alimento ricco di proprietà benefiche che ancora molti non conoscono.

Quando si parla di alimenti è sempre bene distinguere tra quelli che fanno bene alla salute e quelli che, invece, possono essere nocivi. A volte, però, ci sono alimenti sui quali si tende a fare confusione e, uno tra questi è il burro.

Spesso considerato negativo per la quantità di grassi saturi che contiene, il burro è infatti un alimento ricco di proprietà benefiche che vanno dalla presenza di vitamina A, ai benefici per occhi e intestino. Il trucco sta nel consumarne una quantità limitata, sentendo prima il parere del medico curante in caso di problemi di colesterolo alto o di altre patologie in atto.

