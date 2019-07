Bere latte fa bene, è quanto dimostrato da una ricerca condotta in spagna. Che ha fatto emergere come il latte con le sue proprietà aiuti a prevenire diverse malattie

Il latte e i latticini fanno bene? E’ una domanda che negli ultimi tempi gli italiani si fanno sempre più spesso.

La classica tazza della colazione è sempre di più stata sostituita da altri tipi di latte come quello di soia o quello di riso meno calorici e ugualmente proteici.

Ma una recente ricerca rende il latte vaccino nuovamente protagonista e soprattutto pieno di grandi benefici per la nostra salute.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Il latte fa bene, riduce il rischio di molte malattie

Come sempre ogni cosa va presa con moderazione e anche nel caso un consumo moderato può essere positivo per la nostra salute.

La ricerca è stata svolta in Spagna e avrebbe mostrato come berlo possa ridurre il rischio di sviluppo di tante malattie. Lo studio ha infatti dimostrato come iltutti i latticini abbasserebbero il rischi di alcune sindromi metaboliche e del diabete 2.

Inoltre aiuterebbero anche a prevenire il tumore al colon-retto e il cancro della

vescica urinaria. In più come ben sapete è una bevanda ricca di calcio: è quindi utilissimo per le nostre ossa. Proviamo quindi la ricerca che consiglia il latte per la frattura delle vertebre, osteoporosi oppure fratture del femore.

Ti potrebbe interessare anche >>> Yogurt: il miglior alleato della salute

I ricercatori spagnoli consigliano il consumo di latte e latticini anche per le neo mamme perché aiuta il feto ad avere un peso normale alla nascita ed è anche utile per lo sviluppo delle mosse del bambino.

Latte efficace anche per le persone della terza età : aiuta infatti a ridurre la fragilità ossea grazie al calcio e a non ridurre troppo la massa muscolare cosa tipica con la vecchiaia.

Secondo la ricerca non fa solo bene alle ossa ma pure al cuore. Ha infatti un moderato effetto protettivo per le malattie cardiovascolari e ridurrebbe anche il rischio di infarto.

Ma non solo: il latte grazie ad alcuni carboidrati presenti nella bevanda sarebbe importante per lo sviluppo nei sistema nervoso nei primi mesi di vita

Un alimento, completo e ricco di vitamine. Oltre il calcio anche la vitamina D, anche essa legata alle ossa e ai denti, e le vitamine del gruppo B e A . Non ci resta quindi che berci un buon bicchiere di latte facendo la felicità del gusto e della nostra salute

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI