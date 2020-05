Uomini e Donne: Mennoia svela il gesto per Leonardo Greco positivo al covid

Uomini e Donne | Raffaella Mennoia, autrice del Trono Classico, recentemente intervistata dal magazine dedicato al programma, ha scelto di svelare il gesto fatto per Leonardo Greco, ex tronista che nel corso di queste settimane è guarito al coronavirus.

Raffaella Mennoia è la popolare autrice del Trono Classico di Uomini e Donne che ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani. L’autrice, recentemente intervistata dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi su canale 5, ha rivelato cosa ha fatto non appena è venuta a conoscenza che l’ex tronista Leonardo Greco era positivo al coronavirus.

Raffaella, che ieri ha ricevuto un appello da Leonardo Pieraccioni, non appena letto la notizia ha subito provveduto a telefonare Leonardo, accertandosi delle sue condizioni di salute. Un bel gesto da parte del braccio destro di Maria De Filippi, che in più di un’occasione è stata accusata dagli ex protagonisti del programma di essere una persona fredda interessata solo agli ascolti dello show.

“Non appena sono venuta a conoscenza che Leonardo era risultato positivo al tampone del covid – 19 mi sono subito precipitata nel chiamarlo” ha spiegato Raffaella Mennoia su Leonardo Greco positivo al coronavirus. “Avrei fatto la stessa cosa, mi sembra il minimo, per tutte quelle persone che hanno preso parte alla trasmissione e con cui la redazione continua ad avere un buon rapporto” ha spiegato. “Leonardo ha trascorso un po’ di tempo con noi e abbiano numerosi positivi legati alla sua persona” ha concluso.

Raffaella Mennoia di Uomini e Donne si sbilancia sui Damellis: “Si sono fatti male”

Raffaella Mennoia, tra una confessione e l’altra, si è sbilanciata anche in merito al ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

L’autrice del Trono Classico, come già ribadito qualche tempo fa, non può che essere felice per la coppia e si augura che questa sia la volta buona per loro di essere felici. Anche se in passato, è impossibile negare, si sono fatti tanto del male.

“Giulia mi aveva informata del loro ritorno di fiamma un po’ di tempo prima che fosse reso pubblico” ha spiegato Raffaella Mennoia sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. “Gli auguro loro tutta la felicità di questo mondo” ha proseguito. “Sono convinta che dietro al loro rapporto ci sia un sentimento molto forte a legarli” ha aggiunto sulla coppia, che di recente si è a lungo parlato di una possibile gravidanza di Giulia De Lellis. “Anche se in passato si sono fatti tanto male, ma mi sono raccomandata con loro di provare a non commentare gli stessi errori del passato” ha concluso.

Raffaella Mennoia, autrice del Trono Classico di Uomini e Donne, ancora una volta ha soddisfatto le curiosità del suo fedele pubblico.