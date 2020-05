Riciclo creativo | Come riutilizzare cassette di legno delle fragole

Tre idee di riciclo creativo su come possiamo riutilizzare le cassette di legno per fragole o altri tipi di frutta e verdura.

Il riciclo creativo ormai sta diventando sempre più di moda a fronte anche di un mondo che cerca di andare in direzione della sostenibilità.

Riciclare, infatti, cose che apparentemente potrebbero essere destinate alla spazzatura è una pratica che si sta diffondendo sempre di più e non solo tra le casalinghe ma anche tra chi vuole trascorrere qualche ora rilassandosi nello sviluppare abilità manuali.

Ecco che allora vi presentiamo tre idee di riciclo creativo per restituire nuova vita alle cassette della frutta, in particolare a quelle utilizzate per le fragole.

Ecco tre idee per riutilizzare le cassette di legno delle fragole

Per realizzare un vassoio vi servirà:

1 cassetta di legno delle fragole

cacciavite

pinze

carta vetrata

stucco

chalk paint

pennello

rullo piccolo

colla forte

scotch di carta

tovagliolo di carta decorato

colla per decoupage

pellicola

vernice per legno

vernice protettiva

cera scura

Procedimento:

Iniziare staccando le parti di ferro con un cacciavite e delle pinze dalla cassetta. Levigare il fondo con la carta vetrata e stuccare i buchi. Passare una mano di chalk paint. Quindi una volta asciutta, attaccare il fondo sul lato dei piedini e fermarlo con lo scotch.

Ora prendere un tovagliolo decorato e staccargli tutti gli strati inferiori. Incollarlo al fondo della cassetta con la colla per decoupage. Appiattire ora le pieghe con la pellicola quindi dipingere con colori in tinta con il tovagliolo. Passare una mano di vernice protettiva. Se, infine, si desidera dare un tocco in più al vassoio si può creare un effetto anticato con la cera scura.

Per realizzare un targhetta da appendere vi servirà:

1 dei lati lunghi della cassetta di legno delle fragole

carta vetrata

stucco

pennello

vernice acrilica coprente (ad esempio chalk paint)

carta da regalo decorata

pennarelli indelebili

colla per decoupage

spago

forbici

Procedimento:

Staccare uno dei lati lunghi della cassetta di legno e levigarlo con la carta vetrata, tappando poi i buchi con lo stucco. Quindi levigare di nuovo. Passare una o due mani di chalk paint. Attaccare ora delle figurine ritagliate dalla carta con colla per decoupage. Decorare a piacimento con scritte o altri disegni la targhetta utilizzando i pennarelli indelebili. Fissare uno spago alla targhetta che servirà per appenderla.

Per realizzare un portagioie vi servirà:

2 cassette di legno delle fragole

seghetto

cacciavite

pinze

stucco

chalk pain

pennello

colla forte

scotch di carta

cartone

forbici

carta per scrapbooking

colla per decoupage

nastrino di raso

colla a caldo

cerniere

avvitatore elettrico

1 tappo di sughero

Procedimento:

Tagliare con un seghetto le parti angolari sporgenti della cassetta e levigarle poi con la carta vetrata. Quindi liberarla di tutte le parti in ferro staccando il fondo. Ora staccare il fondo da un’altra cassetta e levigarli entrambi. Stuccare tutti i buchini quindi levigare di nuovo. Dipingere tutte le parti con un fondo bianco, come il chalk paint.

Una volta asciutto, incolliamo il fondo sulla cassetta senza piedini. Quindi nell’altra cassetta attacchiamo il fondo tenendo i piedini verso l’alto. Ora utilizzando del cartone, creiamo gli angoli della cassetta senza piedini e poi li incolliamo.

Quindi fissiamo il fondo con dello scotch di carta. Ora inumidiamo fronte e retro il foglio di carta per scrapbooking e con la colla per decoupage ricopriamo il fondo interno di entrambe le cassette. Verniciamo il fondo esterno quindi con la colla per decoupage fissiamo un foglio di carta decorata.

Ora con un nastrino di raso decoriamo tutti i bordi della cassetta che fisseremo con la colla a caldo. Ed ecco che la parte superiore sarà completata. Adesso non resta che applicare delle cerniere. Dovrete armarvi quindi di un avvitatore elettrico.

Per completare l’opera realizziamo la chiusura con un tappo di sughero. Dividiamolo a metà e decoriamolo con la vernice. A questo punto lo attaccheremo nella parte superiore della cassetta.