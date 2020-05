Anticipazioni Uomini e Donne: Giovanna Abate verso la scelta e si sbilancia con l’Alchimista. “Se sono confusa è soprattutto per te”, ammette.

Giovanna Abate sarà la scelta dell’Alchimista? Nella puntata in onda il 22 maggio, il misterioso corteggiatore di Uomini e Donne tornerà a sedersi al centro dello studio di fronte ad una Giovanna Abate entusiasta della loro conoscenza. Per la tronista, il momento della scelta si avvicina e la presenza dell’alchimista l’ha particolarmente confusa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Giulia D’Urso su Giovanna Abate ammette: “Evito di farlo”

Anticipazioni Uomini e Donne: l’Alchimista si mostra a Giovanna Abate, la tronista confusa

L’Alchimista sta conquistando il cuore di Giovanna Abate, ma anche quello di Gianni Sperti che, nella puntata del 22 maggio, ammetterà di essere rimasto molto colpito dal suo modo di fare.

“In questa esterna, quando ti arrabbi, mi fai arrivare molto quanto ci tieni a lei. E siccome non ti vediamo, sembra tutto così assurdo, non riusciamo a percepirti però da questo modo di discutere e arrabbiarti a me è arrivato, tanto che si è azzittita lei che parla sempre”, ha spiegato Gianni Sperti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Ex tronista in carcere: “Ho perso 15 chili”

Giovanna, dopo aver visto il volto dell’Alchimista che è stata smascherato dall’ex fidanzata, ha ammesso di essere confusa per un’ipotetica scelta.

“È chiaro che per te era anche la prima volta che vedevi le conoscenze reali con gli altri. Ci siete tutti e te ma è chiaro anche che quando tu sei arrivato, mi hai dato una speranza di credere nel mio percorso. Non c’è una scelta nella mia testa. Se sono confusa, è soprattutto per te”, ammette Giovanna.

L’Alchimista, dunque, sarà la scelta di Giovanna Abate finita nel mirino dei fan per le parole dette a Sammy Hassan? La tronista, tuttavia, non nasconde anche il proprio interesse per Sammy Hassan e Alessandro Graziani.