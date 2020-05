Gemma Galgani e Sirius | Lorenzo Riccardi: “Lo capisco, lei è affascinante”

Gemma Galgani | Lorenzo Riccardi ha difeso la scelta di Sirius, Nicola Vivarelli, di andare a corteggiare la protagonista assoluta del Trono Over di Uomini e Donne definendola una donna dotata di grande fascino.

Gemma Galgani è in assoluto una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Anche se la sua ultima scelta, quella di intraprendere una conoscenza con un ragazzo molto più giovane di lei, ha fatto storcere il naso al pubblico di Maria De Filippi, che sul web si è duramente scagliato contro la dama di canale 5.

A difenderla però non ci sono stati i suoi compagni di viaggio, ma Lorenzo Riccardi che ha difeso e compreso la dama e in particolar modo Sirius, Nicola Vivarelli, che ha scelto di corteggiarla accettando tutti i rischi del caso.

L’opinionista del Trono Classico ha difeso il ragazzo affermando che comprende a pieno la sua scelta di andare a corteggiare Gemma, che è stata anche difesa da Alberto Dandolo, in quanto la ritiene una donna molto affascinante.

“Onestamente non mi sento di giudicarlo” ha premesso il compagno di Claudia Dionigi. “Lo comprendo, alla fine Gemma è una donna molto affascinante” ha concluso.

Lorenzo Riccardi ha difeso Gemma Galgani e Sirius a Uomini e Donne, nonostante il pubblico del piccolo schermo non veda di buon occhio quest’unione.

Lorenzo Riccardi su Gemma Galgani e Sirius, Nicola Vivarelli, a Uomini e Donne: “Vedremo come andrà a finire”

Lorenzo Riccardi ci ha anche tenuto a precisare che nessuno al momento può insinuare o intuire come proseguirà questa conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius, in quanto soltanto il tempo potrà confermare o smentire se il ragazzo ha cattive intenzioni o meno verso la dama del Trono Over di Uomini e Donne. Anche perché il distanziamento sociale, che ci impedisce di avere rapporti ravvicinati, non durerà di certo in eterno.

“Credo che sia ancora presto per dare giudizi su di loro” ha rivelato Lorenzo Riccardi su Instagram. “Ragazzi non dimenticate che l’età è soltanto un numero e soprattutto in questo caso è una tabellina” ha proseguito. “Vedremo come andrà a finire, anche perché il distanziamento sociale non durerà per sempre” ha concluso l’opinionista.

Se il compagno di Claudia Dionigi ha difeso la dama, discorso diverso per l’ex di lei che ha stroncato la sua nuova conoscenza in tv.

Come detto da Lorenzo Riccardi, soltanto il tempo potrà dare ragione o meno al pubblico del piccolo schermo. Intanto la conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius a Uomini e Donne sembra proseguire a gonfie vele, nonostante le numerose critiche che entrambi quotidianamente ricevono sia in studio sia sui social.