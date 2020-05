Temptation Island | Pieraccioni si candida come tentatore: parla la Mennoia

Temptation Island | Leonardo Pieraccioni si è candidato come tentatore per la prossima edizione. Raffaella Mennoia non ha tardato nel risponde all’attore.

Durante il corso di questo 2020 sono successe cose che nessuno si sarebbe mai aspettato di poter vedere. Dopo la pandemia, a sconvolgere il popolo del web è stato una recente richiesta fatta da Leonardo Pieraccioni su Instagram. Che cosa ha chiesto l’attore?

Sul web ha caricato una breve clip in cui fa un appello allo staff di Maria De Filippi, chiedendo di loro di prenderlo come tentatore nella prossima edizione di Temptation Island.

“Questo che sta per fare” ha subito precisato l’attore che durante la sua ultima ospitata a Verissimo ha rivelato di essere stato tradito. “E’ un appello pubblico” ha proseguito. “Voglio fare il tentatore a Temption!”

Leonardo Pieraccioni si è candidato come tentatore a Temptation Island. Le reazioni della produzione del programma estivo della De Filippi e di Raffaella Mennoia, autrice del programma, non sono tardate ad arrivare.

Raffaella Mennoia risponde all’appello di Leonardo Pieraccioni per Temptation Island

All’appello di Leonardo Pieraccioni ovviamente non è tardata ad arrivare la risposta di Raffaella Mennoia e di tutto lo staff di Temptation Island.

Sia Raffaella sia lo staff social si sono ovviamente dimostrati disponibili a questo nuovo ruolo che l’attore vorrebbe ricoprire a breve.

“Ti Aspettiamo!” ha subito risposto la Mennoia che di recente ha commentato anche il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Lo staff social del programma, invece, ha invitato Pieraccioni a candidarsi sul portale Witty come tutti gli aspiranti tentatori.

La risposta di Raffaella Mennoia a Leonardo Pieraccioni non poteva che essere positiva. Questo vuol dire che a breve potremmo vedere l’attore a provare a mettere a dura prova l’amore delle coppie che scelgono di prendere parte alla prossima edizione dell’isola delle tentazioni? Staremo a vedere.

Visualizza questo post su Instagram Appello pubblico Un post condiviso da @ leonardo_pieraccioni in data: 20 Mag 2020 alle ore 2:38 PDT

Quel che è certo è che l’appello di Pieraccioni per Temptation Island ha stupito un po’ i telespettatori del programma che mai si sarebbero aspettati una richiesta del genere da parte dell’attore più amato dagli italiani.