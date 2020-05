Albumi in cucina | 6 ricette per utilizzarli al meglio senza sprechi

Non c’è nulla da buttare in cucina, nemmeno gli albumi. Se è vero che nelle ricette sono più utilizzati i tuorli, la parte bianca dell’uovo torna utile in moltissime preparazione ed è bene saperlo. Gli albumi in cucina non sono solo un accessorio e vi proponiamo 6 ricette diverse per utilizzarli al meglio.

I tuorli sono molto adatti alla preparazione di ricette dolci e salate, a cominciare da tanti impasti. Il tuorlo è per gran parte costituito di acqua, ma contiene anche una buona dose di carboidrati, proteine e minerali come ferro e fosforo. In più diverse vitamine come la A, dal D, la E, la B1, la B2 e la P. Non ci sono invece grosse controindicazioni, anche se ha oun contenuto importante di colesterolo. L’importante è rispettare la regola delle due uova alla settimana.

Ricette con gli albumi, utilissimi in cucina

Vediamo insieme come meglio utilizzare gli albumi di uovo in cucina con ricette facili.

1. Pasta fresca

Chi l’ha detto che per la pasta fresca servono solo i tuorli? Prendete 200 grammi di farina 00, aggiungete 3 albumi e lavorate l’impasto con le mani. Quando il panetto è liscio, lasciatelo riposare una mezz’oretta e poi decidete che tipo di pasta preparare. Rimarrà morbida ed è perfetta con un sugo leggero.

2. Frittata

Invece di usare tutto l’uovo per la frittata, sbattete quattro albumi mescolati con un pizzico di sale, formaggio grattugiato, latte e prezzemolo. Quindi cuocete tutto in una padella antiaderente. Potete aggiungere tutto quello che volete, dalle verdure al prosciutto. Ma può diventare anche una frittata dolce per la colazione.

3. Glassa

Avete presente la ‘ghiaccia reale’, la tipica glassa utilizzata per decorare i biscotti di Natale o le torte con la pasta di zucchero? Lucida e quasi trasparente, preparatela mescolando l’albume fresco con dello zucchero a velo, aggiunto poco per volta fino alla giusta consistenza. La dose è 150 grammi di zucchero a velo ogni albume, insieme a qualche goccia di succo di limone.

4. Polpette

Di solito nell’impasto delle polpette o del polpettone aggiungiamo sempre un uovo. In realtà basta solo l’albume che è un perfetto addensante e lega con tutto, dalla carne al pasce alle verdure. La proporzione corretta è 1 albume ogni 350 grammi di prodotto.

5. Maionese

Per ottenere una maionese più leggera, usate solo gli albumi al posto di tutto l’uovo, anche se il colore sarà meno giallo. Usate due tuorli con 250 ml di olio di semi di girasole aggiungendolo a filo esattamente come fate sempre per la maionese preparata in casa. Potete poi insaporirla anche con delle spezie.

6.Meringhe

Quando parliamo di uova e dolci, le meringhe sono tra le più gettonate. Montate insieme lo stesso peso di albumi e di zucchero per ottenere un composto compatto e lucido.

Quindi aggiungete un po’ di succo di limone, mescolate e con un sac-à-poche disegnate le meringhe su una placca da forno. Cuocete in forno statico a 70° per due ore e poi lasciatele raffreddare nel forno spento fino a quando non seccano.