Giulia De Lellis incinta di Andrea Damante? I fan notano un leggero pancino ma su Instagram l’influencer sfoggia un fisico perfetto.

Giulia De Lellis è incinta di Andrea Damante? Come riporta Il Giornale, i fans hanno notato un probabile, sospetto pancino sotto un mini abito indossato dall’influencer pensando al probabile arrivo di un bambino. Sarà vero? La risposta potrebbe arrivare direttamente dal profilo Instagram della De Lellis che sta condividendo foto e video della sua ultima campagna promozionale sfoggiando un fisico in perfetta forma.

Giulia De Lellis incinta? L’influencer risponde ai rumors sfoggiando il fisico

Cicogna in arrivo per Giulia De Lellis e Andrea Damante? I fans sognano di poter avere presto una piccola De Lellis o un piccolo Damante, ma la sensazione è che dovranno aspettare ancora un po’. Nonostante, sponsorizzando un brand di abiti, Giulia, nelle scorse ore abbia indossato un vestitino morbido sotto il quale i fans più attenti avrebbero notato un leggero pancino, la sensazione è che, almeno per ora, non ci dovrebbe essere nessun bambino in arrivo.

Giulia, infatti, ha pubblicato una serie di storie mostrando una piccola anteprima della campagna pubblicitaria dei bikini di Tezenis in cui sfoggia un addome super piatto. La cicogna, dunque, dovrà aspettare ancora?

Tornati insieme da pochi mesi dopo essere rimasti lontani per un anno e mezzo, i Damellis sono sempre più innamorati e uniti. Negli scorsi giorni, Damante ha anche regalato ai fans un simpatico siparietto prendendo in giro la sua Giulia a cui ha ricordato che la pacchia finirà anche per lei.

Andrea e Giulia hanno anche festeggiato il quarto anniversario della scelta avvenuta a Uomini e Donne che ha dato ufficialmente il via alla loro storia d’amore. Andrea Damante che ha recentemente difeso Giulia dalle accuse di chi la considera troppo magra, ha anche spiazzato la sua fidanzata con una dolce sorpresa di cui la De Lellis ha mostrato una piccola parte condividendo degli orsachiotti sui social. Tra i due, dunque, tutto procede a gonfie vele, ma per la cicogna, forse, potrebbe essere ancora presto.