Gemma Galgani | Sirius, Nicola Vivarelli, è il giovane corteggiatore della protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, che ha scelto di fare chiarezza in merito ai gossip che lo vedrebbero interessato a Valentina Autiero.

Non è di certo un mistero che il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne abbia catturato un certo interesse da parte del pubblico del piccolo schermo. La sua giovane età non convince i telespettatori, che da sempre insinuano che in realtà Sirius, Nicola Vivarelli sia interessato soltanto alle luci dei riflettori e non alla dama. Anzi, c’è chi addirittura in studio sospetta che abbia una forte attrazione per Valentina Autiero, che in più di un’occasione ha rivelato che durante le registrazioni delle puntate ci sono stati forti e intesi scambi di sguardi tra loro.

Per questo motivo, Sirius ha scelto, tra le pagine del settimanale dedicato al programma, di fare chiarezza in merito a questa vicenda che tanto sembra appassionare i fan del programma di Maria De Filippi.

“No, da parte mia non c’è nessun tipo di interesse verso Valentina” ha spiegato Nicola, che è stato recentemente difeso da Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne. “Non potrei mai corteggiare Gemma, se provassi qualcosa forma di interesse verso una personalità come quella sua” ha concluso, anche se Valentina sembra essere convinta del contrario.

Sirius non è interessato a Valentina Autiero del Trono Over. Il giovane ha occhi, purtroppo o per fortuna, soltanto per la sua preziosa Gemma.

Sirius, Nicola Vivarelli, fa un’osservazione su Gemma Galgani al Trono Over: “Si lascia trasportare”

Tra una confessione e l’altra, Sirius si è lasciato anche andare in merito a qualche osservazione su Gemma Galgani a Uomini e Donne, ammettendo che a differenza sua la dama spesso e volentieri si lascia trasportare dalle polemiche nate negli studi Elios di Roma quando dovrebbe imparare a dare loro il giusto peso.

“Ogni tanto Gemma devo ammettere che si lascia trasportare delle provocazioni che avvengono in studio” ha osservato Sirius su Gemma Galgani, che di recente è stata difesa da Alberto Dandolo. “So che sono attacchi forti e fuori luogo, ma non dovrebbe dare loro peso” ha proseguito. “In questo momento contiamo soltanto quello proviamo io e lei” ha concluso.

Sirius e Gemma a Uomini e Donne, come anticipato, non sembrano aver convinto il pubblico del piccolo schermo, ma sono pronti a dimostrare con il tempo che il loro interesse è sincero e non costruito ad arte per ottenere una maggiore visibilità. Staremo a vedere.