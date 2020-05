Sirius, chi è il corteggiatore di 26 anni di Gemma Galgani? A Uomini e Donne, la dama si emoziona per la dedica musicale del misterioso corteggiatore.

Gemma Galgani corteggiata da Sirius, un ragazzo di 26 anni che cerca una donna con la sensibilità della dama del trono over di Uomini e Donne. Gemma, lusingata dai suoi messaggi, è convinta che abbia più di 26 anni, ma chi è davvero Sirius?

Sirius, chi il corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne di soli 26 ann

Maria De Filippi annuncia la presenza di un ragazzo di 26 anni pronto a conquistare il cuore di Gemma Galgani che si è scagliata contro Tina Cipollari. “26 anni? Il tuo sogno si sta realizzando”, commenta ironicamente Tina Cipollari. Il nicknbame del 26enne è Sirius. Ecco cosa ha scritto a Gemma:

“Ciao Gemma, ti racconto un po’ di me. Oggi tutto tace: i tempi, le regole, il modo di corteggiare, ci s’innamora sui social, si litiga. Dov’è finito il vero rapporto umano? Quello dove toccare la mano della tua lei ti faceva sussultare? L’emozione del primo sguardo seguito da un bacio interminabile? Con una lettera puoi scrivere ed esprimere liberamente mille emozioni quelle che vorrei provare dal vivo e non virtualmente. Mi definiscono un ragazzo d’altri tempo, lo ritengo un gran complimento ed è per quello che mi piacerebbe avere al mio fianco una donna al pari di quella con cui sono cresciuto. Semplice, allegra,estroversa e pronta a trovare le parole giuste al momento giusto. Pregi che, fino ad ora, non sono riuscito a trovare nelle donne che ho conosciuto. Sono spesso incostanti, insoddisfatte. Se le ami è troppo e se le ignori è troppo ugualmente. In te Gemma ho trovato queste cose ed è per questo che mi piacerebbe incontrarti nonostante la differenza d’età”.



Gemma, lusingata dai messaggi ricevuti, decide di chattare e portare avanti la conoscenza con il 26enne convinta che Sirius, in realtà, sia più grande. La Galgani, inoltre, gli chiede d’immaginare il primo incontro: lui svela d’immaginarlo al mare e lei gli chiede come immagina il suo abbigliamento. L’atteggiamento della Galgani scatena ulteriormente le critiche di Tina convinta che Gemma non stia realmente cercando l’amore.

L’identità di Sirius è stata svelata nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di Nicola Vivarelli, ha effettivamente 26 anni, è un terzo ufficiale della marina mercantile ed è iscritto ad un’agenzia di modelli e influencer.