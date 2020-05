Striscia La Notizia smaschera una truffa: coinvolta Mara Venier

Striscia La Notizia ha smascherato, grazie ad un servizio realizzato da Valerio Staffelli, una truffa in cui è stata coinvolta Mara Venier

Striscia La Notizia, durante il corso della puntata mandata in onda ieri sera su canale 5, ha smascherato l’ennesima truffa ai danni dei cittadini. Che cosa è successo?

Un’azienda che si occupa di vendere prodotti dimagranti ha utilizzato come sponsor Mara Venier, promettendo risultati miracolosi di cui avrebbe già beneficiato la conduttrice di Domenica In. Ovviamente la zia più amata d’Italia con questo di campagna non c’entra assolutamente nulla. In quanto la sua immagine è stata utilizzata a sua insaputa.

Striscia La Notizia ha smascherato una truffa in cui è stata coinvolta Mara Venier, che era già stata protagonista di un fuori onda del tg satirico, che ovviamente non aveva nessuna intenzione di promuovere prodotti dimagranti ma la sua immagine, e la sua fiducia verso il piccolo del piccolo schermo, è stata sfruttata a sua insaputa. Mara, com’è giusto che sia, ha deciso di agire attraverso vie legali verso l’azienda che si è appropriata dalla sua immagine per scopi promozionali.

Mara Venier furiosa dopo la scoperta di Striscia La Notizia: “Li querelo!”

Mara Venier, non appena è stata messa a conoscenza della truffa in cui è stata coinvolta, ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo ai microfoni di Striscia La Notizia, mettendo in chiaro con il suo fedele pubblico che lei in tutta questo non c’entra assolutamente nulla.

“Ci tengo a precisare che io in tutta questa storia non c’entro assolutamente niente, non è vero nulla!” ha sbottato Mara Venier vittima di una truffa. “Anzi, se mi passate i dati di questa azienda provvederò a girarli al mio avvocato per far partire le querele” ha proseguito la zia più amata d’Italia ai microfoni di Striscia La Notizia, tra l’altro la conduttrice ha recentemente annunciato che a breve andrà in pausa con Domenica In. “Io non ho mai fatto da testimonial per nessuna dieta o prodotto dimagrante” ha proseguito nel suo sfogo. “Questa è una truffa bella e buona, io non ho mai pubblicizzato nessun prodotto dimagrante!” ha concluso, mettendo in chiaro le cose.

Mara Venier a Striscia La Notizia, come anticipato, ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro, ribadendo che lei non ha assolutamente preso nessun accordo per promuovere prodotti che avrebbero lo scopo di far raggiungere la forma fisica tanto desiderate ed invita tutti a segnalare questo tipo di sponsorizzazioni in cui lei non è assolutamente coinvolta.