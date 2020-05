Elena Morali | Il durissimo sfogo social contro Taylor Mega

Elena Morali è un fiume in piena contro Taylor Mega: nelle storie di Instagram compaiono accuse feroci nei suoi confronti e contro alcuni uomini della sua vita.

Elena Morali in questo periodo fatica molto a contenere la rabbia. Dopo essersi scontrata con Nina Moric negli studi di Barbara D’Urso (ed essere stata pesantemente bacchettata dalla padrona di casa), la Morali ha deciso di prendersela con un’altro personaggio estremamente famoso e molto chiacchierato, Taylor Mega.

A scatenare la rabbia della ex fidanzata di Scintilla sarebbero state le “manovre” che la Mega avrebbe messo in atto per convincere Daniele Di Lorenzo ad affidarle un programma televisivo.

Daniele Di Lorenzo è un altro ex della Morali, il “terzo incomodo” nella coppia formata da lei e dal comico Scintilla nel periodo in cui avevano provato a essere una coppia aperta (con scarsi risultati).

Proprio il tipo di strategia e i mezzi non esattamente professionali utilizzati dalla Mega hanno fatto andare la Morali su tutte le furie.

“C’è chi nasce pu**ana”: parla di Taylor Mega

Taylor Mega non ha mai nascosto di essere una donna amante del lusso e pronta a utilizzare ogni mezzo per ottenere quello che vuole.

Famosa per essersi “accompagnata” ad alcune donne e molti uomini, tantissimi dei quali famosi e molto ricchi, Taylor Mega è stata accusata dalla Morali di aver utilizzato il sesso come merce di scambio per riuscire a tornare a lavorare in televisione.

Secondo la ricostruzione (piuttosto confusa) della Morali, nel periodo in cui era ancora fidanzata con Tony Effe, Taylor Mega aveva approcciato Daniele Di Lorenzo, era andata a letto con lui diverse volte e gli aveva promesso di lasciare il proprio fidanzato per trasferirsi da lui.

Dopo gli incontri con la Mega, e secondo la Morali per continuare ad averne altri, Daniele Di Lorenzo avrebbe registrato un format televisivo alla SIAE copiandolo da un altro format che era stato scritto e registrato dalla Morali a suo nome. Dopo aver registrato il “nuovo” format, Di Lorenzo avrebbe fatto firmare alla Mega il contratto per il nuovo show.

Naturalmente quest’operazione non sarebbe stata possibile mantenendo inalterato il nome del programma, quindi Di Lorenzo avrebbe modificato il titolo per spacciare il format come una propria invenzione.

Quest’episodio ha fatto andare Elena Morali su tutte le furie, spingendola a offendere direttamente la Mega per il suo passato e in generale per la sua condotta di vita: “Comunque quello che fa lei lo sapete, è stata pure con tante persona tra cui quest’estate anche un certo signore iraniano a cui ha fatto spendere due milioni, perché lei se non ci sono i soldi … […] C’è chi nasce pu**ana e chi no. Io non ci nasco, non ho nulla contro le pu**ane, ma che non facessero le buone samaritane!”

L’unico appunto che si possa fare alla Morali è che in realtà Taylor Mega non ha mai voluto dare di se stessa l’immagine della buona samaritana o comunque della donna dalla rigorosa condotta morale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 13 Ago 2019 alle ore 12:02 PDT

In una storia precedente allo sfogo, Elena aveva anche annunciato ai propri follower che la storia con Luigi Favoloso era finita, ma che comunque tra i due c’era ancora il massimo rispetto. “Luigi non toccherebbe una donna se non con un fiore” ha specificato Elena, che però pochissimo dopo si è mostrata in video assieme allo stesso Favoloso, lasciando parecchi dubbi sulla veridicità del suo primo messaggio (che poi è sparito poco dopo).