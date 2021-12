Regali beauty: quali non fare mai alla tua lei!

Se sono dei regali beauty che avete deciso di donare alla vostra dolce metà o alla ragazza che volete conquistare, attenzione a non compiere degli errori nella scelta, errori che potrebbero anche costarvi caro!

Fare un regalo di Natale ad una donna può diventare spesso un’arma a doppio taglio a meno che non si tratti di un diamante! Nel caso di regali relativi al mondo della bellezza, la scelta dovrà essere davvero curata e ben ponderata, perché il messaggio che una crema miracolosa per la cellulite potrebbe veicolare sarebbe molto pericoloso!

Abbiamo deciso di stilare una serie di consigli su quali regali beauty non fare mai ad una donna, un aiuto concreto per chi invece vorrebbe vederle sorridere ai piedi dell’albero di Natale, dato per assunto che, come anticipato, solo un gioiello può garantire ‘la lacrima di emozione’ di una donna.

->>LEGGI ANCHE: Mani da baciare? Prova a preparare questa eccezionale crema solida!

Regali beauty: ecco quelli che non dovreste mai donare ad una donna, soprattutto quella dei vostri sogni!

Siete alla ricerca del regalo perfetto per la vostra fidanzata, compagna o moglie? Se è nel settore beauty che volete investire parte della tredicesima, sarà meglio aver chiaro cosa non dovreste mai impacchettare e corredare di bigliettino!

1- Prodotti anti cellulite

Come premesso, regalare alla vostra donna un prodotto anti cellulite, fosse anche il migliore in commercio, sarà un clamoroso passo falso. Non resterà certo stupita dal regalo anzi, forse imbarazzata.

2- Cosmetici anti età

Anche nel caso di cosmetici anti rughe o tonificanti farete un buco nell’acqua. A qualsiasi età, far sentire una donna ad un passo dal declino la notte di Natale, vi renderà dei mostri ai loro occhi.

3- Dispositivi per la pulizia del viso

Se pensavate di regalarle uno di quei super dispositivi elettronici per la pulizia del viso come una spazzola al silicone, ripensateci. Una donna penserà da se al modo più efficace per eliminare i punti neri.

4- Prodotti per capelli anti forfora

Anche nel caso in cui, la vostra compagna si lamenti sempre di non trovare i giusti prodotti anti forfora per i suoi capelli, donarle shampoo, balsamo, maschera e sieri la notte di Natale non sarà davvero carino.

5- Trattamenti estetici dimagranti

Se è a delle sedute estetiche per rassodare e definire la silohuette che avete pensato di regalare alla vostra donna, evitate di farla sentire poco attraente proprio a Natale, potrete rimporvi tutte le vacanze tanto attese!

6- Dispositivi per l’epilazione

Anche tutto ciò che riguarda l’estirpazione dei peli superflui, fossero anche sedute professionali, non sarà indicato come regalo di Natale, a meno che non sia proprio lei a chiedervelo.

->>LEGGI ANCHE: Pelle secca in inverno: l’eccezionale maschera idratante viso allo zucchero

Se proprio non volete rinunciare al regalo beauty per Natale, allora dirottate la scelta sui cosmetici per makeup. Esistono palette di ombretti strepitose, illuminanti, ciprie dalle confezioni preziose e tanto altro ancora. Il segreto per scegliere quello giusto? Affidatevi al personale del negozio, e non sbaglierete!