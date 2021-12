E’ stata la rivale di Valeria Marini al GF Vip: ecco com’è oggi

Valeria Marini al Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con lei, ma ecco com’è diventata durante il corso di questi anni.

Valeria Marini è senza alcun dubbio una delle vippone che per più volte ha preso parte al GF Vip, l’edizione del reality show di canale 5 che vede protagonisti, a differenza della versione normale del format, i personaggi più amati del mondo dello spettacolo.

La prima volta è stato durante il lancio del format, che ha visto alla conduzione Ilary Blasi, la seconda quando il programma è passato nelle mani di Alfonso Signorini, che l’ha rivoluta nella quarta edizione e l’ultima proprio adesso, sempre con il Direttore di Chi al timone del progetto, per questa sesta edizione.

E’ più che comprensibile, dunque, che durante il corso di queste esperienze nella casa più spiata d’Italia abbia avuto qualche rivale. Durante il corso della quarta edizione è stata Antonella Elia, in quella attuale nessuna, almeno per il momento, e per la prima è stata senza alcun dubbio Elenoire Caselegno. Ma che fine ha fatto la conduttrice, che durante la prima edizione del GF Vip era in competizione con Valeria Marini, oggi?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gf Vip 6: ecco come erano vestite Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Elenoire Casalegno dopo il Grande Fratello Vip con Valeria Marini: com’è oggi

Elenoire Casalegno è stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione del Grande Fratello Vip dove si è fatta notare dal pubblico del piccolo schermo non solo grazie alla rivalità con Valeria Marini, ma anche per il suo forte temperamento.

Da qual momento sono passati un po’ di anni e la conduttrice ha avuto modo di portare in scena anche altri programma. Basti pensare che per una stagione intera ha ricoperto il ruolo di padrona di casa di Vite Da Copertina su tv 8, prima che la rete scegliesse di chiudere il progetto. Da quel momento però il look di Eleonoire è cambiato drasticamente e sui social appare così.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Delia Duran al Grande Fratello Vip: il trionfo dopo la batosta con Alex Belli

Addio ai lunghi capelli dalle tonalità leggermente più scure, ora Elenoire Casalegno sul suo profilo Instagram appare più bionda che mai, sfoggiando un’inedita frangia ed un look aggressive che hanno fatto impazzire i suoi fedeli sostenitori sul web, mandandoli in tilt come non mai.

Il nuovo look della conduttrice non ha fatto colpo soltanto con i suoi fedeli sostenitori, ma anche tra i suoi colleghi che non hanno potuto fare a meno di apprezzare la scelta di modificare il taglio di capelli che per anni l’ha accompagnata sul piccolo schermo degli italiani e della sua carriera.

Elenoire Casalegno dopo il Grande Fratello Vip appare più bella che mai e i suoi fan sembrano apprezzare e non poco le sue scelte di stile.